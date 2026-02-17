Ασφυκτιά η Κούβα υπό την πίεση των ΗΠΑ: Σωροί σκουπιδιών στους δρόμους της Αβάνας λόγω έλλειψης καυσίμων
Ασφυκτιά η Κούβα υπό την πίεση των ΗΠΑ: Σωροί σκουπιδιών στους δρόμους της Αβάνας λόγω έλλειψης καυσίμων

Ακινητοποιημένα περισσότερα από τα μισά απορριμματοφόρα – Διακοπή παραδόσεων πετρελαίου από Βενεζουέλα και Μεξικό, αναζητείται ρωσική βοήθεια

Ασφυκτιά η Κούβα υπό την πίεση των ΗΠΑ: Σωροί σκουπιδιών στους δρόμους της Αβάνας λόγω έλλειψης καυσίμων
Πληθαίνουν οι σωροί σκουπιδιών στους δρόμους της Αβάνας, προσελκύοντας ορδές μυγών και προκαλώντας έντονη δυσωδία στην πρωτεύουσα της Κούβας, η οποία ασφυκτιά εξαιτίας της πίεσης από τις ΗΠΑ που επιχειρούν να αποτρέψουν τον ανεφοδιασμό του νησιωτικού κράτους.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Cubadebate ανέφερε προ ημερών ότι 62 από τα 106 απορριμματοφόρα στην Αβάνα έχουν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων, επιβραδύνοντας σημαντικά την αποκομιδή απορριμμάτων.



Τα σκουπίδια «έχουν κατακλύσει την πόλη», λέει ο Χοσέ Ραμόν Κρους, κάτοικος της Αβάνας. «Έχουν περάσει πάνω από 10 ημέρες από την τελευταία φορά που πέρασε απορριμματοφόρο», συμπληρώνει.



Η κυβέρνηση της Κούβας έχει επιβάλει περιορισμούς με στόχο τη διαφύλαξη υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για τη χώρα, η οποία υπέφερε ήδη από ελλείψεις τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων.

Ο εφοδιασμός με πετρέλαιο του μεγαλύτερου νησιού της Καραϊβικής, με πληθυσμό σχεδόν 11 εκατομμυρίων, έχει μειωθεί δραματικά τους τελευταίους δύο μήνες.

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, η Βενεζουέλα διέκοψε στα μέσα Δεκεμβρίου τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα στα μέσα Δεκεμβρίου. Έτσι το νησιωτικό κράτος στερήθηκε τις παραδόσεις αργού από τον επί δεκαετίες βασικό προμηθευτή του.

Σαν να μην έφθανε αυτό, η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε επίσης ότι αναστέλλει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα, μετά τις απειλές των ΗΠΑ για επιβολή τελωνειακών δασμών σε βάρος χωρών που στέλνουν προμήθειες στο νησί.



Ρωσική εφημερίδα ανέφερε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Μόσχα σκοπεύει να στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα, στο εγγύς μέλλον, ως «ανθρωπιστική βοήθεια».

Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει οικονομικό εμπάργκο στην Αβάνα από τη δεκαετία του 1960, αλλά τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση Τραμπ έχει σκληρύνει τη στάση της, επιβάλλοντας κυρώσεις σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο στην Κούβα και απειλώντας με δασμούς τις χώρες που την προμηθεύουν.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ζητήσει επανειλημμένως την άρση του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα, ενώ το Μεξικό και η Βενεζουέλα έχουν τονίσει πως ο τερματισμός του ανεφοδιασμού της νησιωτικής χώρας με πετρέλαιο θα έχει σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες.
