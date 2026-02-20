Ζελένσκι: Καμία πρόοδος στο εδαφικό, νέος γύρος διαπραγματεύσεων ακόμη και τον Φεβρουάριο
Είμαστε έτοιμοι για πραγματικούς συμβιβασμούς, όχι όμως για συμβιβασμούς με τίμημα τη δική μας ανεξαρτησία και κυριαρχία, τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος

Τα στρατιωτικά θέματα στις συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας βρίσκονται σε μια πορεία εποικοδομητική, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει θετική κίνηση στο εδαφικό ζήτημα.

Η Ουκρανία αναμένει ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, δήλωσε σε δημοσιογράφους σε μια ομάδα στο WhatsApp.

Το Κίεβο ελπίζει επίσης ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με την επόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία θα συμφωνηθούν τις επόμενες ημέρες, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σε συνέντευξη του στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo, απόσπασμα της οποία δημοσιεύθηκε στο κάναλι του Ουκρανού προέδρου στην εφαρμογή Telegram, ο Ζελέσνκι δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι για πραγματικούς συμβιβασμούς. Όχι όμως για συμβιβασμούς με τίμημα τη δική μας ανεξαρτησία και κυριαρχία. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για συμβιβασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι όμως να δεχόμαστε ξανά και ξανά τελεσίγραφα από τους Ρώσους. Είναι ο εισβολέας» δήλωσε ο Ζελέσνκσι προσθέτοντας: Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι ήδη δικό μας συμβιβασμός το ότι μιλάμε με τον εισβολέα για συμβιβασμούς. «Το ‘στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε’ είναι ένας σημαντικός συμβιβασμός. Έχουν καταλάβει σχεδόν το 20% του εδάφους μας. Και είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για ειρήνη τώρα, με βάση την αρχή του "στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε". Είναι ένας σημαντικός συμβιβασμός».

Στην συνέντευξη του προς το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο αριθμός των Βορειοκορεατών στρατιωτών στο μέτωπο της Ουκρανία φθάνει τους 10.000.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο Axios την παραμονή του τρίτου γύρου συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πίστευε ότι αυτή η επιλογή - «εμείς στεκόμαστε εκεί που στεκόμαστε» - θα μπορούσε να υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των Ουκρανών πολιτών σε δημοψήφισμα, εάν διεξαχθεί ένα τέτοιο δημοψήφισμα.
