Politico για τη Διάσκεψη του Μονάχου: Η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα για την Αμυνα και μπορεί να σηκώσει κεφάλι στις ΗΠΑ

Ενιαίο μέτωπο υπέρ της αύξησης των αμυντικών προϋπολογισμών και της αναβάθμισης του ΝΑΤΟ παρουσίασαν οι ευρωπαίοι ηγέτες στη. Ωστόσο, τα μηνύματα για την Ευρωπαϊκή αυτονομία στην άμυνα και την κριτική προς τις ΗΠΑ υποδεικνύουν μια νέα φάση στις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.Σύμφωνα με το Politico , η Ευρώπη φαίνεται να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ΗΠΑ, αυξάνοντας τις δαπάνες άμυνας μειώνοντας παράλληλα, την εξάρτησή της από τη Βόρεια Αμερική. Όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να μην είναι ευχαριστημένος με το τι δημιουργεί η αμερικανική πίεση.Καθ’ όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης Ασφαλείας στο Μόναχο την Παρασκευή, οιυποστήριξαν την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών προϋπολογισμών και τηνμε έναν πιο ανεξάρτητο ρόλο για την Ευρώπη. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: «Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τους δικούς της τομείς, όπως οι αμυντικές δυνάμεις, το διάστημα και η τεχνολογία, για να μειώσει την εξάρτησή της από εξωτερικές δυνάμεις, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ», δήλωσαν οι ηγέτες, ενισχύοντας τη φωνή του ευρωπαϊκού πατριωτισμού.Ο Γερμανός καγκελάριοςεπεσήμανε τη σημασία του ΝΑΤΟ για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, λέγοντας πως «το να είμαστε μέρος του ΝΑΤΟ είναι πλεονέκτημα για την Ευρώπη, αλλά και για τις ΗΠΑ. Ας αποκαταστήσουμε και αναβιώσουμε την διατλαντική εμπιστοσύνη μαζί».Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, προειδοποιώντας ότι οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει να αναπτύξουν πλήρη στρατηγική ισχύ, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών και της άμυνας, για να γίνουναπό τρίτους, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ.«Όλα όσα αφορούν τους Ευρωπαίους πρέπει να αποφασιστούν και από τους Ευρωπαίους. Θα συνεχίσουμε να ζούμε πόρτα-πόρτα με τη Ρωσία και αυτή τη γειτονία θα πρέπει να την προσδιορίσουμε εμείς.»«Πώς μπορούμε να βρεθούμε σε μια πιο ισχυρή διαπραγματευτική θέση; Σε αυτό το νέο πλαίσιο πρέπει να γίνουμε πιο ισχυροί, πιο ανεξάρτητοι. Δεν εννοώ τη Γαλλία. Δεν εννοώ τη. Εννοώ την Ευρώπη συνολικά. Να δούμε την ισχύ συνολικά ως. Να απαλλαγούμε από εξαρτήσεις σε μια σειρά τομείς. Να θέσουμε», είπε ο Μακρόν, όπως μεταδίδει η DW , ενώ σε άλλα σημεία της ομιλίας του τόνισε:«Κάναμε βήματα τον περασμένο χρόνο και πρέπει σε αυτόν τον δρόμο να προχωρήσουμε. Πρέπει να επιταχύνουμε την αμυντική μας συνεργασία. Αναπτύξαμε νέα εργαλεία όπως το, βρήκαμε νέους πόρους. Υπάρχει μεγάλη προθυμία στην αγορά για να μας χρηματοδοτήσει. Δεν είναι μόνο θέμα όπλων όμως. Αυτό που προέχει να δείξουμε είναι η αποφασιστικότητα».Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη, καθώς οι ΗΠΑ αναδιαρθρώνουν τη στρατηγική τους και επικεντρώνονται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Ο Υφυπουργός Άμυνας,, εξήρε τη «ιστορική και τεράστια στροφή» της Γερμανίας στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών.Ωστόσο, η αμερικανική θέση και η ευρωπαϊκή στάση διαφέρουν σε σημεία, με τον Μακρόν να επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει περισσότερη υπερηφάνεια για τηνκαι να μην παρασύρεται από τον ευρωσκεπτικισμό. Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανέφεραν ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει τηνμε χρήματα και όπλα, ενώ η αμερικανική υποστήριξη υπό την ηγεσία Τραμπ έχει περιοριστεί σημαντικά.Αντίστοιχα, άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο, Ούλφ Κρίστερσον, επεσήμαναν τη σημασία της διατήρησης της διατλαντικής σχέσης και του αμοιβαίου οφέλους από τη συμμαχία.

Η Ευρώπη, με τη βοήθεια της Γερμανίας και της Γαλλίας, φαίνεται να προχωρά σε ένα νέο συμφωνημένο μοντέλο άμυνας, το οποίο βασίζεται στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και στην ανάγκη αποφυγής της υπερβολικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ. Εντωμεταξύ, το θέμα της ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών παραμένει κεντρικό, καθώς οι Ευρωπαίοι επιδιώκουν να λάβουν πιο ανεξάρτητο ρόλο στον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη.