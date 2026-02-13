Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους απείλησε με μαχαίρι κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Παρίσι Αψίδα του θριάμβου

Αστυνομικοί πυροβόλησαν άνδρα που τους απείλησε με μαχαίρι κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, δείτε βίντεο

Διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας - Ο 48χρονος δράστης είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι, ο οποίος απείλησε αστυνομικούς κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, εξουδετερώθηκε από τα πυρά τους και διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα (τοπική ώρα, 7:00 μ.μ. στην Ελλάδα), λίγο πριν από την τελετή αφής της φλόγας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ένας χωροφύλακας τραυματίστηκε ελαφρά κατά την επίθεση με μαχαίρι, προτού ο δράστης εξουδετερωθεί με πυροβολισμό, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις Αρχές.

Η περιοχή αποκλείστηκε από δυνάμεις ασφαλείας και έρευνα διενεργεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

To Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αναφέρει πως ο δράστης είναι κάτοικος του Σεν-Σαιν-Ντενί, στα βορειοανατολικά του Παρισιού, και έχει απασχολήσει τις Αρχές κατά το παρελθόν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας Le Parisien, πρόκειται για τον 48χρονο Μπραχίμ Μπ., ο οποίος τον Ιούνιο του 2012 είχε μαχαιρώσει δύο αστυνομικούς στις Βρυξέλλες. Τότε είχε δηλώσει πως ήθελε να τιμωρήσει τις βελγικές Αρχές για την απαγόρευση της μπούρκας σε δημόσιους χώρους.

Είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη και αποφυλακίστηκε πριν από δυο μήνες.

