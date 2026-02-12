Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Μεξικό και ΗΠΑ σε «συντονισμένη επιχείρηση» στον Ειρηνικό: Ανακοίνωσαν την κατάσχεση τόνων κοκαΐνης
Η ασυνήθιστη κοινή επιχείρηση ανακοινώθηκε με φόντο τις συχνές εντάσεις ανάμεσα στις δυο χώρες
Το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό και η αμερικανική ακτοφυλακή προχώρησαν στην κατάσχεση τόνων κοκαΐνης κατά τη διάρκεια «συντονισμένης επιχείρησης» στον Ειρηνικό, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι μεξικανικές αρχές. Η επιχείρηση διεξήχθη «στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας» και «εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης» (ΑΟΖ) της χώρας, ή αλλιώς εκτός μεξικανικών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με το μεξικανικό ΠΝ.
Η ασυνήθιστη κοινή επιχείρηση ανακοινώθηκε με φόντο τις εντάσεις ανάμεσα στις δυο χώρες, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών στη μεξικανική επικράτεια και τους βομβαρδισμούς δεκάδων πλεούμενων στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό που φέρονταν κατά την Ουάσιγκτον να μεταφέρουν ναρκωτικά.
«Κάπου 188 δέματα που περιείχαν τόνους κοκαΐνης κατασχέθηκαν», πάντα κατά το μεξικανικό ναυτικό, που διευκρίνισε πως εντοπίστηκαν πάνω σε πλεούμενο που βρισκόταν δυτικά της νήσου Κλαριόν, περίπου 1.100 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Μανσανίγιο, στην πολιτεία Κολίμα (δυτικά).
Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού έκανε ακόμη λόγο για συλλήψεις, χωρίς να διευκρινίσει πόσες.
Η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ επαναλαμβάνει συχνά πως δεν θα επιτρέψει αμερικανικά στρατεύματα να διεξαγάγουν επιχειρήσεις στο έδαφος της χώρας της, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στην ανάπτυξη δυνάμεων της χώρας του για να αντιμετωπιστούν τα καρτέλ.
Ο ρεπουμπλικάνος επέσεισε την απειλή επιβολής επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών για να πιέσει να αυξηθούν οι συλλήψεις διακινητών και οι κατασχέσεις ουσιών.
Χθες το πρωί, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως εξουδετέρωσε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που ανήκαν σε μεξικανικά καρτέλ στα σύνορα, συμβάν που προκάλεσε το πολύωρο κλείσιμο του αεροδρομίου στο Ελ Πάσο (Τέξας, νότια).
Από τη δική της πλευρά, η κ. Σέινμπαουμ διαβεβαίωσε ότι δεν έλαβε καμιά πληροφορία ούτε αναφορά από τις αρμόδιες αρχές για την παρουσία drones που ανήκαν σε εγκληματικές οργανώσεις στα σύνορα με τις ΗΠΑ.
