Τραμπ: Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο - Αν δεν καταλήξουμε σε διπλωματική λύση, οι μάχες θα ξαναρχίσουν
Δεν απέκλεισε νέες συνομιλίες το Σαββατοκύριακο - «Εξαιρετικό» το σχέδιο για το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ» είπε, νέες αιχμές σε βάρος του Πάπα: «Πρέπει να καταλάβει ότι το Ιράν σκότωσε 42.000 ανθρώπους και δεν πρέπει ν' αποκτήσει πυρηνικά»
Αισιόδοξος για την προοπτική διπλωματικής λύσης με το Ιράν εμφανίστηκε απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι η συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, «εκτείνεται πέραν των 20 ετών». Ανέφερε ότι οι προοπτικές για συμφωνία «φαίνονται πολύ θετικές», προσθέτοντας ότι η επόμενη συνάντηση με την ιρανική αντιπροσωπεία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να επικρίνει εκ νέου τον Πάπα Λέοντα για τις δηλώσεις που έκανε ενάντια στον πόλεμο. Υποστήριξε ότι το Ιράν ευθύνεται για τον θάνατο 42.000 ανθρώπων και τόνισε κατηγορηματικά πως η Τεχεράνη «δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». Μάλιστα, σε μια ασυνήθιστη αναφορά, σημείωσε ότι «αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο Πάπας», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να συναντηθεί μαζί του.
Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, χαρακτήρισε «εξαιρετικό» το σχέδιο για το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ , είπε ότι μέχρι τώρα πάει πολύ καλά, ενώ αισιόδοξος εμφανίστηκε και για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης. «Οι αγορές πάνε καλά, οι τιμές πετρελαίου πάνε καλά πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή συμφωνία με την Τεχεράνη χωρίς πυρηνικά όπλα» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Η επόμενη συνάντηση για το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο, σημείωσε ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε ότι ίσως δεν χρειαστεί να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, η οποία λήγει την επόμενη εβδομάδα (σ.σ. στις 21 Απριλίου).
«Τα πάμε καλά, μπορώ να σας το πω», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. «Δεν είμαι σίγουρος ότι χρειάζεται να παραταθεί».
Πρόσθεσε ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία και έχει δείξει ότι είναι «έτοιμο να κάνει σήμερα πράγματα που δεν ήταν διατεθειμένο να κάνει πριν από δύο μήνες».
Όταν λίγο αργότερα πιέστηκε να απαντήσει στο ερώτημα τι θα συμβεί αν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε μόνιμη συμφωνία, ο Τραμπ υποσχέθηκε να εντείνει ξανά τις επιθέσεις. «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι εχθροπραξίες θα ξαναρχίσουν» απάντησε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Χεζμπολάχ, εκτιμώντας ότι η οργάνωση «θα συνεχίσει την παύση πυρός», κάτι που χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη για τη σταθερότητα στην περιοχή.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ συμπεριλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ. Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα θα την τηρήσει.
Λίγο νωρίτερα, η οργάνωση ανέφερε ότι θα τηρήσει την εκεχειρία, που θα τεθεί σε εφαρμογή απόψε τα μεσάνυχτα, υπό τον όρο ότι το Ισραήλ θα σταματήσει εντελώς τις εχθροπραξίες.
Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ηγέτες Λιβάνου και Ισραήλ ενδέχεται να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο σε μια-δυο εβδομάδες. «Θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε ειρήνη», είπε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επισκεφθεί και ο ίδιος τον Λίβανο «την κατάλληλη στιγμή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα