Ανησυχεί ο Ερντογάν: Να μην γίνει μόνιμη η παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Κύπρο, με το πρόσχημα του πολέμου στο Ιράν
Σε συνάντηση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως η Άγκυρα «δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων»
Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη στοχοποίηση από την Άγκυρα της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα εξέφρασε την ανησυχία του για την ανάπτυξη δυνάμεων από ευρωπαϊκές χώρες στην Κύπρο, δηλώνοντας ότι «δεν θα πρέπει να καταστεί μόνιμη η παρουσία αυτή».
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, στην Άγκυρα, ο Ταγίπ Ερντογαν υπογράμμισε ότι «στρατιωτικά στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, με το πρόσχημα του πολέμου στο Ιράν, δεν θα πρέπει να καταστούν μόνιμα».
Στην Κύπρο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν και τις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, υπήρξε κινητοποίηση, με πρώτη την Ελλάδα που έστειλε τέσσερα F-16 και δύο φρεγάτες, προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ευρωπαϊκής χώρας που βρίσκεται υπό απειλή. Την Ελλάδα ακολούθησαν και άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία αλλά και η Βρετανία.
Από την πρώτη στιγμή, η Άγκυρα είχε αντιδράσει, επικαλούμενη μάλιστα και τις… Συνθήκες Εγγύησης και είχε κατηγορήσει την Κυπριακή Δημοκρατία ότι με τις πολιτικές συμμαχιών που διατηρεί είναι εκείνη που θέτει σε κίνδυνο το νησί. Στην Άγκυρα είχε υπάρξει έντονη ενόχληση και από τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στο νησί έχουν στόχο την άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας και «όλων των νόμιμων κατοίκων του νησιού», συμπεριλαμβανομένων και των Τουρκοκυπρίων.
Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε επίσης ότι η Τουρκία είναι «έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”», προσθέτοντας ότι η Άγκυρα «δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων».
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Γραφείο στο Ντολμά Μπαχτσέ, στην Κωνσταντινούπολη, και συμμετείχαν επίσης ο διοικητής της ΜΙΤ Ιμπραήμ Καλίν, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς και ο διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν.
