Η Jaguar ανακαλεί πάνω από 2.200 ηλεκτρικά SUV στις ΗΠΑ λόγω προειδοποίησης για κίνδυνο πυρκαγιάς
Ανησυχία για υπερθέρμανση της μπαταρίας υψηλής τάσης
Η Jaguar Land Rover προχωρά σε ανάκληση 2.278 ηλεκτρικών SUV I‑PACE στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εντοπίστηκε πιθανός κίνδυνος υπερθέρμανσης της μπαταρίας υψηλής τάσης, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ως προσωρινό μέτρο αποκατάστασης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση του λογισμικού της μπαταρίας, είτε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο είτε μέσω ασύρματης αναβάθμισης (over-the-air). Η συγκεκριμένη ενημέρωση θα περιορίζει το επίπεδο φόρτισης στο 90%.
Η NHTSA διευκρινίζει ότι η οριστική λύση για το πρόβλημα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
