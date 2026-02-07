Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Ρωσία: Δύο ύποπτοι στην απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού «θα ανακριθούν σύντομα»
Ρωσία: Δύο ύποπτοι στην απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού «θα ανακριθούν σύντομα»
Μετά την ανάκριση, θα απαγγελθούν κατηγορίες στους υπόπτους, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Kommersant
Δύο ύποπτοι στην απόπειρα δολοφονίας του υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού, του αντιστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, «θα ανακριθούν σύντομα», ανέφερε σήμερα η ρωσική εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη πηγή κοντά στην έρευνα.
Μετά την ανάκριση, θα απαγγελθούν κατηγορίες στους υπόπτους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Η Ρωσία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι οι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση.
Μετά την ανάκριση, θα απαγγελθούν κατηγορίες στους υπόπτους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Η Ρωσία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι οι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα