Η εκδοχή των Κινέζων για την επικοινωνία Σι-Τραμπ: Να προσέχουν οι ΗΠΑ με τα όπλα που στέλνουν στην Ταϊβάν
Ο Τραμπ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη δίωρη συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του, χωρίς να δώσει έκταση στο ζήτημα της Ταϊβάν
Εκτενή τηλεφωνική συνομιλία είχαν την Τετάρτη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, με αντικείμενο ένα ευρύ φάσμα διεθνών ζητημάτων – από το Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία έως το εμπόριο και τη σόγια – λίγους μήνες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο Πεκίνο την άνοιξη.
Σύμφωνα με τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την επικοινωνία «εξαιρετική» και «μακρά και διεξοδική» σε ανάρτησή του στο Truth Social, η συνομιλία περιλάμβανε περισσότερα από έξι θέματα, «όλα πολύ θετικά», ανάμεσά τους και την Ταϊβάν. Πηγές με γνώση της επικοινωνίας ανέφεραν ότι η συνομιλία διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την επικείμενη επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα τον Απρίλιο, σε μια περίοδο που οι δύο πλευρές επιχειρούν να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις έπειτα από έναν επιθετικό εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ.
Οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά τον Οκτώβριο στη Νότια Κορέα, όπου συμφώνησαν σε εμπορική εκεχειρία διάρκειας ενός έτους. Κατά τη συνάντηση εκείνη, το ζήτημα της Ταϊβάν δεν είχε τεθεί.
«Η σχέση με την Κίνα, και η προσωπική μου σχέση με τον πρόεδρο Σι, είναι εξαιρετικά καλή, και αμφότεροι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει έτσι», έγραψε ο Τραμπ. «Πιστεύω ότι τα επόμενα τρία χρόνια της προεδρίας μου θα υπάρξουν πολλά θετικά αποτελέσματα σε σχέση με τον πρόεδρο Σι και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας».
Η εκδοχή των Κινέζων για τη συνομιλία
Ωστόσο, η εκδοχή των κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης για το περιεχόμενο της συνομιλίας ήταν αισθητά πιο αυστηρή, δίνοντας έμφαση στο ζήτημα της Ταϊβάν. Σύμφωνα με το Πεκίνο, ο Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε ότι η αμερικανική στάση απέναντι στην Ταϊβάν αποτελεί «το σημαντικότερο ζήτημα στις σινοαμερικανικές σχέσεις» και υπογράμμισε ότι η Κίνα «δεν θα επιτρέψει ποτέ τον διαχωρισμό της Ταϊβάν από την Κίνα».
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να χειρίζονται τις πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν με εξαιρετική προσοχή», φέρεται να είπε ο Σι, σύμφωνα με την κινεζική κρατική ενημέρωση.
Αν και η Κίνα θέτει συστηματικά το ζήτημα της Ταϊβάν στις διπλωματικές της επαφές με τις ΗΠΑ, η συγκεκριμένη προειδοποίηση έρχεται λίγους μήνες μετά την έγκριση από την Ουάσιγκτον, τον Δεκέμβριο, πακέτου στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν ύψους άνω των 11 δισ. δολαρίων.
Ο Ράιαν Χας, διευθυντής του Κέντρου Κίνας John L. Thornton στο Brookings Institution, χαρακτήρισε τη δήλωση του Σι «ιδιαίτερα αιχμηρή». Όπως σημείωσε, ο Κινέζος πρόεδρος «θέλει να θέσει από τώρα σαφή όρια, ώστε να δείξει – τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και προς τον πρόεδρο Τραμπ – ότι παρακολουθεί στενά το ζήτημα της Ταϊβάν». «Ουσιαστικά προετοιμάζει το έδαφος για να πει στον Τραμπ: “Όταν έρθεις τον Απρίλιο, να είσαι έτοιμος για μια σοβαρή, κατ’ ιδίαν συζήτηση για την Ταϊβάν, γιατί για μένα είναι ζήτημα υψίστης σημασίας”», πρόσθεσε.
Η στάση της Ουάσινγκτον απέναντι σε Κίνα και Ταϊβάν
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν επισήμως μία και μοναδική κινεζική κυβέρνηση στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της πολιτικής της «Μίας Κίνας», διατηρώντας επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την ηπειρωτική Κίνα. Παράλληλα, αναγνωρίζουν μόνο τη θέση της Κίνας ότι η Ταϊβάν αποτελεί τμήμα της επικράτειάς της, ενώ διατηρούν άτυπες σχέσεις με την κυβέρνηση της Ταϊβάν.
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, τόνισε ότι η αμερικανική θέση για την Ταϊβάν δεν έχει μεταβληθεί.
Η παρέμβαση του Σι έρχεται, πάντως, σε μια περίοδο όπου ο Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία σε διπλωματικούς και αναλυτές με δηλώσεις περί εισβολής ή ανάληψης ελέγχου σε κυρίαρχα κράτη, γεγονός που γεννά ερωτήματα για το κατά πόσο θα αποθάρρυνε συμμάχους ή αντιπάλους από αντίστοιχες κινήσεις.
Παράλληλα, ο Τραμπ έχει δείξει ότι επιθυμεί να βαδίζει σε λεπτή ισορροπία στο θέμα της Ταϊβάν, προκειμένου να μη διαταράξει τις σχέσεις με το Πεκίνο. Πέρυσι, η αμερικανική κυβέρνηση απέτρεψε τον ηγέτη της Ταϊβάν από το να πραγματοποιήσει στάση στη Νέα Υόρκη, ώστε να μην ενοχληθεί η Κίνα, την ώρα που επιδιωκόταν εμπορική συμφωνία και σύνοδος κορυφής Τραμπ – Σι.
Σε συνέντευξή του στους New York Times τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι ο Σι «εντυπωσιάστηκε» από την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του ηγέτη της χώρας και την κατάσχεση του πετρελαίου της. Όταν ρωτήθηκε αν η Κίνα θα μπορούσε να δει σε αυτή την ενέργεια προηγούμενο για μια ενδεχόμενη εισβολή στην Ταϊβάν, ο Τραμπ απάντησε ότι η Κίνα δεν αντιμετωπίζει απειλές αντίστοιχες με εκείνες που – κατά τον ίδιο – αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ από τη Βενεζουέλα.
