Γιατρός στις ΗΠΑ σκότωσε με 16 σφαίρες την πρώην σύζυγό του και τον νέο της σύντροφο
Γιατρός στις ΗΠΑ σκότωσε με 16 σφαίρες την πρώην σύζυγό του και τον νέο της σύντροφο
Ο Μάικλ ΜακΚι φέρεται να είχε προειδοποιήσει την πρώην σύζυγό του ότι μπορούσε να τη σκοτώσει «ανά πάσα στιγμή»
Άγρια ήταν η δολοφονία στο Οχάιο των ΗΠΑ με δράστη τον γιατρό Μάικλ ΜακΚι και θύματα την πρώην σύζυγό του, Μόνικ Τέπι, και τον νέο σύντροφό της, Σπένσερ.
Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή που περιλαμβάνεται στη δικογραφία για το έγκλημα στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου, ο ΜακιΚι πυροβόλησε συνολικά 16 φορές το ζευγάρι ενώ αυτοί κοιμόντουσαν στο σπίτι τους.
Όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής, η 39χρονη Μόνικ η οποία ήταν παντρεμένη με τον κατηγορούμενο για δύο χρόνια πριν καταθέσει αίτηση διαζυγίου το 2017, δέχθηκε εννέα πυροβολισμούς στο πρόσωπο, το στήθος και τα άκρα.
Ο 37χρονος νέος σύζυγός της, Σπένσερ, δέχθηκε επτά πυροβολισμούς, μεταξύ αυτών έναν στο κεφάλι, σύμφωνα με τη δική του ιατροδικαστική έκθεση.
Ο ΜακΚι φέρεται να είχε προειδοποιήσει την πρώην σύζυγό του ότι μπορούσε να τη σκοτώσει «ανά πάσα στιγμή» με μάρτυρες να μεταφέρουν ότι και κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους η 39χρονη είχε περιγράψει περιστατικά κατά τα οποία ο κατηγορούμενος την εξανάγκαζε σε σεξουαλικές πράξεις, την έπνιγε και την απειλούσε, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «θα τη βρει» και ότι «θα αγοράσει σπίτι δίπλα στο δικό της», υποστηρίζοντας πως «θα είναι για πάντα η γυναίκα του».
Για να πραγματοποιήσει το έγκλημα, ο ΜακΚι είχε ταξιδέψει 520 χλμ. από το σπίτι τους στο Ιλινόις μέχρι το σπίτι της πρώην συζύγου του στο Οχάιο προκειμένου να δολοφονήσει το ζευγάρι ενώ στο κτήριο βρισκόντουσαν και τα δύο παιδιά τους.
Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει το όχημά του να κινείται επανειλημμένα κοντά στο σπίτι των Τέπι τόσο πριν όσο και μετά τις δολοφονίες, οι οποίες εκτιμάται ότι σημειώθηκαν γύρω στις 3:50 τα ξημερώματα της 30ης Δεκεμβρίου.
Ο ΜακΚί που έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας και διάρρηξης που αντιμετωπίζει, κρατείται στη φυλακή και, εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής.
