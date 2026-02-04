Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ-Τραμπ για Ουκρανία και ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Στο επίκεντρο οι επιθέσεις που άφησαν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και θέρμανση – Αναφορά και στη στρατηγική σημασία της βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επικοινώνησε σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και συζήτησαν για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των χθεσινοβραδινών ρωσικών πληγμάτων σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.
Εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, χιλιάδες νοικοκυριά σε ουκρανικές πόλεις – συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου – έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση, καθώς ουκρανοί διαπραγματευτές μεταβαίνουν στο Αμπού Ντάμπι για τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους, αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη.
Οι δύο ηγέτες αναγνώρισαν επίσης τη στρατηγική σημασία της αμερικανοβρετανικής στρατιωτικής βάσης στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό, αναφέρει η ανακοίνωση.
