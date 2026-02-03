Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε τον στρατηγικό σχεδιασμό για την αποστολή «Αρκτικός Φρουρός»
Ο σχεδιασμός αφορά μια ενισχυμένη δραστηριότητα επαγρύπνησης του ΝΑΤΟ, ανέφερε ο εκπρόσωπος της συμμαχίας χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες
Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για την αποστολή Αρκτικός Φρουρός, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Aνωτάτου Aρχηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SHAPE).
«Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη για μια ενισχυμένη δραστηριότητα επαγρύπνησης του ΝΑΤΟ, με την ονομασία Αρκτικός Φρουρός», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Λ. Ο'Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel.
Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες καθώς ο σχεδιασμός μόλις άρχισε.
