Τρία... φεγγάρια φώτισαν τον ουρανό της Μόσχας: Το σπάνιο φαινόμενο της παρασελήνης
Τρία... φεγγάρια φώτισαν τον ουρανό της Μόσχας: Το σπάνιο φαινόμενο της παρασελήνης

Πολλαπλοί «δίσκοι» της Σελήνης έγιναν ορατοί κατά τη διάρκεια της νύχτας, λόγω διάθλασης του σεληνόφωτος σε παγοκρυστάλλους της ανώτερης ατμόσφαιρας

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό οπτικό φαινόμενο, γνωστό ως «παρασελήνη», παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη Μόσχα και τις γύρω περιοχές, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και φωτογραφικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρασελήνη (paraselene) αποτελεί ένα ασυνήθιστο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, κατά το οποίο εμφανίζονται πολλαπλές φωτεινές εικόνες της Σελήνης στον νυχτερινό ουρανό. Το φαινόμενο δεν σχετίζεται με πραγματικό πολλαπλασιασμό του φυσικού δορυφόρου της Γης, αλλά με οπτική ψευδαίσθηση που δημιουργείται από τη διάθλαση και ανάκλαση του σεληνόφωτος.

Σύμφωνα με τη φυσική εξήγηση του φαινομένου, η παρασελήνη προκαλείται όταν το φως της πραγματικής Σελήνης διέρχεται μέσα από επίπεδους εξαγωνικούς παγοκρυστάλλους, οι οποίοι αιωρούνται σε μεγάλο ύψος στην ατμόσφαιρα. Οι παγοκρύσταλλοι λειτουργούν ως φυσικά πρίσματα, διαθλώντας το φως και δημιουργώντας πρόσθετες φωτεινές κηλίδες ή «ψευδοσελήνες» εκατέρωθεν της κύριας εικόνας.

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή –χαμηλές θερμοκρασίες και παρουσία λεπτών νεφών πάγου– θεωρούνται ιδανικές για την εκδήλωση τέτοιων οπτικών φαινομένων. Αντίστοιχα φαινόμενα είναι πιο συνηθισμένα σε πολικές ή ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές, γεγονός που καθιστά την εμφάνισή τους σε αστικά κέντρα σπανιότερη και πιο εντυπωσιακή.

Η παρασελήνη ανήκει στην ίδια οικογένεια οπτικών φαινομένων με τις «παραηλίες» (γνωστές και ως «ψευδοήλιοι»), που παρατηρούνται γύρω από τον Ήλιο. Παρότι δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο, αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για μετεωρολόγους, αστρονόμους και φωτογράφους, καθώς συνδυάζει επιστημονική εξήγηση με σπάνια οπτική ομορφιά.
