Μήνυση Τραμπ κατά της Εφορίας και του υπουργείου Οικονομικών: Ζητά 10 δισ. δολάρια γιατί διέρρευσαν τα φορολογικά του στοιχεία

Πρώην συνεργάτη της Εφορίας είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση το 2024, αφού ομολόγησε την ενοχή του για τη διαρροή των φορολογικών δεδομένων του Αμερικανού προέδρου στους New York Times