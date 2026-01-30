Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Μήνυση Τραμπ κατά της Εφορίας και του υπουργείου Οικονομικών: Ζητά 10 δισ. δολάρια γιατί διέρρευσαν τα φορολογικά του στοιχεία
Πρώην συνεργάτη της Εφορίας είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια φυλάκιση το 2024, αφού ομολόγησε την ενοχή του για τη διαρροή των φορολογικών δεδομένων του Αμερικανού προέδρου στους New York Times
Ο Ντόναλντ Τραμπ μηνύει την αμερικανική Εφορία (IRS) και το υπουργείο Οικονομικών για 10 δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί, όπως ισχυρίζεται, δεν εμπόδισαν έναν πρώην υπάλληλο της Εφορίας να αποκαλύψει αθέμιτα στα μέσα ενημέρωσης τις φορολογικές δηλώσεις του ίδιου, των γιων του και της εταιρείας του.
Η αγωγή, όπως αναφέρει το NBC, κατατέθηκε την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι. O Τραμπ δηλώνει ότι μηνύει ως πολίτης όχι ως πρόεδρος. Ενάγοντες είναι ακόμη οι δύο γιοι του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Έρικ, και ο Trump Organization.
«Οι εναγόμενοι προκάλεσαν στους ενάγοντες ζημία στη φήμη και στα οικονομικά τους, τους έφεραν σε δύσκολη θέση, αδικαιολόγητα αμαύρωσαν την επιχειρηματική τους φήμη, τους παρουσίασαν με ψευδή τρόπο και επηρέασαν αρνητικά τον πρόεδρο Τραμπ και τη δημόσια εικόνα των άλλων ενάγοντων», αναφέρεται στην αγωγή.
Η αγωγή σχετίζεται με τις ενέργειες του Τσαρλς Λιτλτζον, πρώην συνεργάτη της Εφορίας που καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση το 2024, αφού ομολόγησε την ενοχή του για τη διαρροή των φορολογικών δεδομένων του Τραμπ στους New York Times.
Η αμερικανική εφημερίδα είχε δημοσιεύσει το 2020 αποκλειστικό ρεπορτάζ που έδειχνε ότι ο Τραμπ είχε πληρώσει μόνο 750 δολάρια σε ομοσπονδιακούς φόρους εισοδήματος το 2016 και το 2017.
