Επαναφορά του Ίντερνετ στο Ιράν μετά από «μαύρο» 2 εβδομάδων ζητά ο γιος του Πεζεσκιάν: Πάνω από $37 εκατ. η ημερήσια ζημιά, λένε ειδικοί
Επαναφορά του Ίντερνετ στο Ιράν μετά από «μαύρο» 2 εβδομάδων ζητά ο γιος του Πεζεσκιάν: Πάνω από $37 εκατ. η ημερήσια ζημιά, λένε ειδικοί
Η διατήρηση του αποκλεισμού του ίντερνετ θα προκαλέσει δυσαρέσκεια και θα διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στον λαό και την κυβέρνηση, είπε ο γιος και σύμβουλος του Πεζεσκιάν - Επαναφορά υπό προϋποθέσεις, λένε οι σκληροπυρηνικοί βουλευτές
Την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Ιράν ζήτησε δημόσια ο Γιουσέφ Πέζεσκιαν, γιος και σύμβουλος του προέδρου Μασούντ, καθώς το καθολικό μπλακάουτ στο ίντερνετ συμπλήρωσε δύο εβδομάδες, εν μέσω αυξανόμενων οικονομικών απωλειών και έντονων επικρίσεων ακόμη και από πρόσωπα του καθεστώτος.
Σε δημόσια παρέμβασή του μέσω του καναλιού του στο Telegram, ο Γιουσέφ Πέζεσκιαν κάλεσε τις αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη απομόνωση της χώρας εντείνει την κοινωνική δυσαρέσκεια και υπονομεύει τη σταθερότητα.
«Η διατήρηση του αποκλεισμού του ίντερνετ θα προκαλέσει δυσαρέσκεια και θα διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στον λαό και την κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η διακοπή της συνδεσιμότητας εγκυμονεί μεγαλύτερους κινδύνους αποσταθεροποίησης από ό,τι η ελεγχόμενη πρόσβαση. Όπως σημείωσε, οι περιορισμοί δεν αποτρέπουν την κοινωνική έκρηξη, αλλά απλώς τη μεταθέτουν χρονικά.
Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στη σχεδόν καθολική διακοπή του ίντερνετ στις 8 Ιανουαρίου, μετά τη διακίνηση βίντεο που έδειχναν μαζικές διαδηλώσεις σε αστικά κέντρα, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις. Επισήμως, το μπλακάουτ κρίθηκε αναγκαίο για να αποτραπεί η διάδοση οπτικού υλικού από τις διαμαρτυρίες. Έκτοτε, μόνο περιορισμένος αριθμός κυβερνητικά εγκεκριμένων ιστοσελίδων παραμένει προσβάσιμος, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και τη λειτουργία της οικονομίας.
Σύμφωνα με τον υπουργό Τηλεπικοινωνιών, Εχσάν Τσιτσάζ, το οικονομικό κόστος της διακοπής ανέρχεται σε 4 έως 6 τρισεκατομμύρια ριάλ ημερησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 3 έως 4 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks ανεβάζει την ημερήσια ζημιά σε περισσότερα από 37 εκατομμύρια δολάρια.
Την ίδια ώρα, η κριτική εντός του πολιτικού και θρησκευτικού κατεστημένου εντείνεται. Ο μεταρρυθμιστής πολιτικός Γκολαμχοσεΐν Καρμπάσχι δήλωσε στην Guardian ότι «η κυβέρνηση στο Ιράν χάνει το αρχικό της νόημα», προσθέτοντας πως «σε κανέναν τομέα δεν μπορεί να ειπωθεί ότι το κράτος είναι ενεργό, παρόν και επιλύει προβλήματα». Από την πλευρά του, ο σουνίτης κληρικός Μολαβί Αμπντολχαμίντ χαρακτήρισε, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, την κυβερνητική απάντηση στις διαδηλώσεις «οργανωμένη σφαγή».
Περίπου 6.000 επιβεβαιωμένοι νεκροί, στα όριά τους τα νοσοκομεία
Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ξεπερνά κατά πολύ τα επίσημα στοιχεία. Η Iran Human Rights Activists News Agency ανέφερε, σύμφωνα με την εφημερίδα Gazete Oksijen, ότι έχουν σκοτωθεί 5.848 άνθρωποι και έχουν συλληφθεί 41.283.
Τα νοσοκομεία στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις εξακολουθούν να λειτουργούν στα όριά τους. «Το προσωπικό έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.000 επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις στα μάτια από την έναρξη των διαδηλώσεων», δήλωσε ο γιατρός Γκασέμ Φαχραΐ από μεγάλο νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Οι διάδρομοι, ήδη επιβαρυμένοι από τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19, έχουν κατακλυστεί από τραυματίες και κρατούμενους υπό φρούρηση. Το μπλακάουτ στο ίντερνετ έχει επίσης εμποδίσει οικογένειες να εντοπίσουν αγνοούμενους συγγενείς ή να λάβουν ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.
Οι συνήθεις μέθοδοι παράκαμψης των περιορισμών, όπως τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, έχουν καταστεί αναποτελεσματικές υπό το νέο καθεστώς διακοπής. Στο Telegram, ο Γιουσέφ Πέζεσκιαν προειδοποίησε ότι ο αποκλεισμός όχι μόνο επιδεινώνει την οικονομική ασφυξία, αλλά ενισχύει και τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον αριθμό των θυμάτων, ωθώντας τη διαφωνία στη σκιά.
Επαναφορά υπό προϋποθέσεις, λένε οι σκληροπυρηνικοί βουλευτές
Σκληροπυρηνικοί βουλευτές υποστηρίζουν ότι η επαναφορά της συνδεσιμότητας θα πρέπει να εξεταστεί μόνο μετά την πλήρη καταστολή των αναταραχών. Αντίθετα, μετριοπαθή στελέχη επισημαίνουν το οικονομικό κόστος και τις διπλωματικές επιπτώσεις της παρατεταμένης απομόνωσης. Την ίδια στιγμή, αρκετές δυτικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν αρχίσει να αναστέλλουν λογαριασμούς που συνδέονται με ιρανικά πανεπιστήμια και εκδοτικούς οίκους, επικαλούμενες ζητήματα συμμόρφωσης.
Στο εξωτερικό, κοινότητες της ιρανικής διασποράς στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε δορυφορικά και βραχέα ραδιοφωνικά κύματα για ενημέρωση, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και μια ελεγχόμενη επαναλειτουργία του ίντερνετ ενέχει κινδύνους. «Οι πρώτες εικόνες που θα βγουν προς τα έξω πιθανότατα θα δείχνουν την αιματοχυσία του Ιανουαρίου και τη λαϊκή οργή», σημείωσε χαρακτηριστικά ένας αναλυτής.
Το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράν δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής στην παρέμβαση Πέζεσκιαν.
Σε δημόσια παρέμβασή του μέσω του καναλιού του στο Telegram, ο Γιουσέφ Πέζεσκιαν κάλεσε τις αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη απομόνωση της χώρας εντείνει την κοινωνική δυσαρέσκεια και υπονομεύει τη σταθερότητα.
«Η διατήρηση του αποκλεισμού του ίντερνετ θα προκαλέσει δυσαρέσκεια και θα διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στον λαό και την κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η διακοπή της συνδεσιμότητας εγκυμονεί μεγαλύτερους κινδύνους αποσταθεροποίησης από ό,τι η ελεγχόμενη πρόσβαση. Όπως σημείωσε, οι περιορισμοί δεν αποτρέπουν την κοινωνική έκρηξη, αλλά απλώς τη μεταθέτουν χρονικά.
Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στη σχεδόν καθολική διακοπή του ίντερνετ στις 8 Ιανουαρίου, μετά τη διακίνηση βίντεο που έδειχναν μαζικές διαδηλώσεις σε αστικά κέντρα, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις. Επισήμως, το μπλακάουτ κρίθηκε αναγκαίο για να αποτραπεί η διάδοση οπτικού υλικού από τις διαμαρτυρίες. Έκτοτε, μόνο περιορισμένος αριθμός κυβερνητικά εγκεκριμένων ιστοσελίδων παραμένει προσβάσιμος, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και τη λειτουργία της οικονομίας.
Σύμφωνα με τον υπουργό Τηλεπικοινωνιών, Εχσάν Τσιτσάζ, το οικονομικό κόστος της διακοπής ανέρχεται σε 4 έως 6 τρισεκατομμύρια ριάλ ημερησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 3 έως 4 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks ανεβάζει την ημερήσια ζημιά σε περισσότερα από 37 εκατομμύρια δολάρια.
Την ίδια ώρα, η κριτική εντός του πολιτικού και θρησκευτικού κατεστημένου εντείνεται. Ο μεταρρυθμιστής πολιτικός Γκολαμχοσεΐν Καρμπάσχι δήλωσε στην Guardian ότι «η κυβέρνηση στο Ιράν χάνει το αρχικό της νόημα», προσθέτοντας πως «σε κανέναν τομέα δεν μπορεί να ειπωθεί ότι το κράτος είναι ενεργό, παρόν και επιλύει προβλήματα». Από την πλευρά του, ο σουνίτης κληρικός Μολαβί Αμπντολχαμίντ χαρακτήρισε, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, την κυβερνητική απάντηση στις διαδηλώσεις «οργανωμένη σφαγή».
Περίπου 6.000 επιβεβαιωμένοι νεκροί, στα όριά τους τα νοσοκομεία
Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ξεπερνά κατά πολύ τα επίσημα στοιχεία. Η Iran Human Rights Activists News Agency ανέφερε, σύμφωνα με την εφημερίδα Gazete Oksijen, ότι έχουν σκοτωθεί 5.848 άνθρωποι και έχουν συλληφθεί 41.283.
Τα νοσοκομεία στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις εξακολουθούν να λειτουργούν στα όριά τους. «Το προσωπικό έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.000 επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις στα μάτια από την έναρξη των διαδηλώσεων», δήλωσε ο γιατρός Γκασέμ Φαχραΐ από μεγάλο νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Οι διάδρομοι, ήδη επιβαρυμένοι από τις συνέπειες της πανδημίας Covid-19, έχουν κατακλυστεί από τραυματίες και κρατούμενους υπό φρούρηση. Το μπλακάουτ στο ίντερνετ έχει επίσης εμποδίσει οικογένειες να εντοπίσουν αγνοούμενους συγγενείς ή να λάβουν ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας τους.
Οι συνήθεις μέθοδοι παράκαμψης των περιορισμών, όπως τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, έχουν καταστεί αναποτελεσματικές υπό το νέο καθεστώς διακοπής. Στο Telegram, ο Γιουσέφ Πέζεσκιαν προειδοποίησε ότι ο αποκλεισμός όχι μόνο επιδεινώνει την οικονομική ασφυξία, αλλά ενισχύει και τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον αριθμό των θυμάτων, ωθώντας τη διαφωνία στη σκιά.
Επαναφορά υπό προϋποθέσεις, λένε οι σκληροπυρηνικοί βουλευτές
Σκληροπυρηνικοί βουλευτές υποστηρίζουν ότι η επαναφορά της συνδεσιμότητας θα πρέπει να εξεταστεί μόνο μετά την πλήρη καταστολή των αναταραχών. Αντίθετα, μετριοπαθή στελέχη επισημαίνουν το οικονομικό κόστος και τις διπλωματικές επιπτώσεις της παρατεταμένης απομόνωσης. Την ίδια στιγμή, αρκετές δυτικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν αρχίσει να αναστέλλουν λογαριασμούς που συνδέονται με ιρανικά πανεπιστήμια και εκδοτικούς οίκους, επικαλούμενες ζητήματα συμμόρφωσης.
Στο εξωτερικό, κοινότητες της ιρανικής διασποράς στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε δορυφορικά και βραχέα ραδιοφωνικά κύματα για ενημέρωση, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και μια ελεγχόμενη επαναλειτουργία του ίντερνετ ενέχει κινδύνους. «Οι πρώτες εικόνες που θα βγουν προς τα έξω πιθανότατα θα δείχνουν την αιματοχυσία του Ιανουαρίου και τη λαϊκή οργή», σημείωσε χαρακτηριστικά ένας αναλυτής.
Το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράν δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής στην παρέμβαση Πέζεσκιαν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα