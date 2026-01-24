Τουλάχιστον εννέα νεκροί σε έκρηξη σε εργαστήριο παρασκευής κοκαΐνης στην Κολομβία
ΚΟΣΜΟΣ
Κολομβία Κοκαΐνη Έκρηξη

Τουλάχιστον εννέα νεκροί σε έκρηξη σε εργαστήριο παρασκευής κοκαΐνης στην Κολομβία

Mια φιάλη υγραερίου εξερράγη κατά τη διαδικασία παρασκευής της ναρκωτικής ουσίας - Το παράνομο εργαστήριο βρισκόταν σε κοινότητα αυτοχθόνων

Τουλάχιστον εννέα νεκροί σε έκρηξη σε εργαστήριο παρασκευής κοκαΐνης στην Κολομβία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Έκρηξη σε παράνομο εργαστήριο παρασκευής κοκαΐνης στη νοτιοδυτική Κολομβία, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό, προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα άλλων, όπως ανακοίνωσε η κολομβιανή αστυνομία χθες Παρασκευή.

Η φονική έκρηξη σημειώθηκε «τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου», ανακοίνωσε ο αστυνομικός διευθυντής Τζον Χέιρο Ουρέα Ρόσο.



Σύμφωνα με τα ευρήματα, μια φιάλη υγραερίου εξερράγη κατά τη διαδικασία παρασκευής της ναρκωτικής ουσίας.

Το παράνομο εργαστήριο βρισκόταν σε κοινότητα αυτοχθόνων στον νομό Ναρίνιο, μια περιοχή με μεγάλες καλλιέργειες κόκας και σημαντική παρουσία ανταρτών. Τα θύματα εργάζονταν για λογαριασμό μιας παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας), η οποία δεν υπέγραψε την ειρηνευτική συμφωνία του 2016.


1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης