Δείτε βίντεο: Καρέ καρέ το ρεσάλτο των Γάλλων στο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Δυτική Μεσόγειο, κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου

Βίντεο από το ρεσάλτο των γαλλικών δυνάμεων στο τάνκερ «Grinch» του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Δυτική Μεσόγειο, κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ, μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου.



Ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που γνωστοποίησε χθες την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου, λέγοντας πως «υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και είναι ύποπτο ότι φέρει ψεύτικη σημαία».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και συμμαχικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι γαλλικές ναυτιλιακές αρχές δήλωσαν ότι η έρευνα που έγινε για το πλοίο «επιβεβαίωσε τις αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της σημαίας».

Η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την κατάσχεση.

Το Grinch ταξίδευε από το αρκτικό λιμάνι του Μούρμανσκ στη βόρεια Ρωσία όταν ακινητοποιήθηκε, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές. Το πλοίο έφερε σημαία των Κομορών, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης πλοίων marinetraffic και vesselfinder.
