Το Γαλλικό Ναυτικό σταμάτησε τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου που έπλεε στη Μεσόγειο
Δεν μας ενημέρωσαν οι γαλλικές Αρχές, λέει η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι - Οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας, επισήμανε σε σχετική ανάρτηση ο Εμανουέλ Μακρόν
Στη σχετική ανάρτησή του στο X, ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως «δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση», καθώς «είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων».
French and UK navies have seized the Russian shadow fleet tanker GRINCH (IMO 9288851) in the Mediterranean.— Red Marker - پیرِ ٹویٹر (@RedMarkar) January 22, 2026
The Comoros-flagged vessel, under EU/UK/US sanctions and suspected of false-flagging, was intercepted en route from Russia.
Supported by a Metrea Beech B200 Super King Air… pic.twitter.com/ayXxL0cSB7
Η ανάρτηση Μακρόν για το περιστατικό:
«Δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση.
Το πρωί, το Γαλλικό Ναυτικό επιβιβάστηκε σε τάνκερ που προερχόταν από τη Ρωσία, τελούσε υπό διεθνείς κυρώσεις και φερόταν να πλέει υπό ψευδή σημαία.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην ανοικτή θάλασσα, στη Μεσόγειο, με τη στήριξη αρκετών από τους συμμάχους μας. Διεξήχθη σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
Έχει κινηθεί δικαστική έρευνα. Το πλοίο έχει εκτραπεί της πορείας του.
Είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων.
Οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας».
We will not tolerate any violation.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026
This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.
The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r
Δεν μας ενημέρωσαν οι γαλλικές Αρχές, λέει η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι
Οι γαλλικές αρχές δεν ενημέρωσαν τη ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι για την κράτηση του δεξαμενόπλοιου που βρισκόταν καθ' οδόν από το Μούρμανσκ. Διπλωμάτες ερευνούν αν υπάρχουν Ρώσοι υπήκοοι μεταξύ του πληρώματος, ανέφερε η ρωσική πρεσβεία στο πρακτορείο Tass.
«Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει τη ρωσική πρεσβεία για την κράτηση του δεξαμενόπλοιου ή για το πλήρωμά του. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με διπλωμάτες από το Γενικό Προξενείο στη Μασσαλία για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν Ρώσοι πολίτες μεταξύ των μελών του πληρώματος, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε την απαραίτητη βοήθεια», ανέφερε η διπλωματική αποστολή.
Ο Ζελένσκι χαιρετίζει την αναχαίτιση του δεξαμενοπλοίου
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την αναχαίτιση ρωσικού δεξαμενοπλοίου που πραγματοποίησε σήμερα στη Μεσόγειο το γαλλικό πολεμικό ναυτικό, λέγοντας ότι η δράση αυτή είναι «ακριβώς το είδος της λύσης που απαιτείται» για να σταματήσει η Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμο από τα έσοδα που έχει από τις πωλήσεις πετρελαίου.
«Τα πλοία πρέπει να κατάσχονται. Δεν θα ήταν λοιπόν δίκαιο να κατασχεθεί και να πωληθεί το πετρέλαιο που μεταφέρουν αυτά τα δεξαμενόπλοια;» έγραψε διερωτώμενος ο Ουκρανός πρόεδρος στο X.
