Το Γαλλικό Ναυτικό σταμάτησε τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου που έπλεε στη Μεσόγειο
Τάνκερ ρωσικός στόλος Ρωσία Εμανουέλ Μακρόν Γαλλία Μεσόγειος

Το Γαλλικό Ναυτικό σταμάτησε τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου που έπλεε στη Μεσόγειο

Δεν μας ενημέρωσαν οι γαλλικές Αρχές, λέει η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι - Οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας, επισήμανε σε σχετική ανάρτηση ο Εμανουέλ Μακρόν

Το Γαλλικό Ναυτικό σταμάτησε τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου που έπλεε στη Μεσόγειο
Στη κατάσχεση ενός τάνκερ του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, που έπλεε στη Μεσόγειο, παρά το γεγονός πως τελούσε υπό διεθνείς κυρώσεις, προχώρησε το Γαλλικό Ναυτικό, με τη στήριξη συμμαχικών σκαφών, όπως ενημέρωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στη σχετική ανάρτησή του στο X, ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε πως «δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση», καθώς «είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων».

Η ανάρτηση Μακρόν για το περιστατικό:

«Δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση.

Το πρωί, το Γαλλικό Ναυτικό επιβιβάστηκε σε τάνκερ που προερχόταν από τη Ρωσία, τελούσε υπό διεθνείς κυρώσεις και φερόταν να πλέει υπό ψευδή σημαία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην ανοικτή θάλασσα, στη Μεσόγειο, με τη στήριξη αρκετών από τους συμμάχους μας. Διεξήχθη σε πλήρη συμμόρφωση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Έχει κινηθεί δικαστική έρευνα. Το πλοίο έχει εκτραπεί της πορείας του.

Είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων.

Οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας».



Δεν μας ενημέρωσαν οι γαλλικές Αρχές, λέει η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι

Οι γαλλικές αρχές δεν ενημέρωσαν τη ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι για την κράτηση του δεξαμενόπλοιου που βρισκόταν καθ' οδόν από το Μούρμανσκ. Διπλωμάτες ερευνούν αν υπάρχουν Ρώσοι υπήκοοι μεταξύ του πληρώματος, ανέφερε η ρωσική πρεσβεία στο πρακτορείο Tass.

«Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει τη ρωσική πρεσβεία για την κράτηση του δεξαμενόπλοιου ή για το πλήρωμά του. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με διπλωμάτες από το Γενικό Προξενείο στη Μασσαλία για να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν Ρώσοι πολίτες μεταξύ των μελών του πληρώματος, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε την απαραίτητη βοήθεια», ανέφερε η διπλωματική αποστολή.

Ο Ζελένσκι χαιρετίζει την αναχαίτιση του δεξαμενοπλοίου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την αναχαίτιση ρωσικού δεξαμενοπλοίου που πραγματοποίησε σήμερα στη Μεσόγειο το γαλλικό πολεμικό ναυτικό, λέγοντας ότι η δράση αυτή είναι «ακριβώς το είδος της λύσης που απαιτείται» για να σταματήσει η Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμο από τα έσοδα που έχει από τις πωλήσεις πετρελαίου.

«Τα πλοία πρέπει να κατάσχονται. Δεν θα ήταν λοιπόν δίκαιο να κατασχεθεί και να πωληθεί το πετρέλαιο που μεταφέρουν αυτά τα δεξαμενόπλοια;» έγραψε διερωτώμενος ο Ουκρανός πρόεδρος στο X.
