Μπουλντόζες κατεδάφισαν κτίρια στην έδρα του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

ΚΟΣΜΟΣ
Ισραηλινοί εκσκαφείς κατεδάφισαν σήμερα κτίρια στην έδρα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP που βρίσκεται στο σημείο.

«Το συγκρότημα δεν διαθέτει καμία ασυλία και η κατάσχεσή του από τις ισραηλινές αρχές έγινε με βάση το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Από την πλευρά της η UNRWA κατήγγειλε «μια πρωτοφανή επίθεση», σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων της στο AFP.

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση», δήλωσε ο Ρόλαντ Φρίντριχ διευθυντής της υπηρεσίας στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. «Αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου καθώς και των προνομίων και της ασυλίας του ΟΗΕ», πρόσθεσε.


«Όπως όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, το Ισραήλ υποχρεούται να προστατεύει και να σέβεται την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ», τόνισε από την πλευρά του ο Τζόναθαν Φάουλερ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

