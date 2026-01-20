Μπουλντόζες κατεδάφισαν κτίρια στην έδρα του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Μια σημαντική αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί της εξελίσσονται μαζί με την εταιρία
Ισραηλινοί εκσκαφείς κατεδάφισαν σήμερα κτίρια στην έδρα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP που βρίσκεται στο σημείο.
«Το συγκρότημα δεν διαθέτει καμία ασυλία και η κατάσχεσή του από τις ισραηλινές αρχές έγινε με βάση το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.
«Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση», δήλωσε ο Ρόλαντ Φρίντριχ διευθυντής της υπηρεσίας στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. «Αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου καθώς και των προνομίων και της ασυλίας του ΟΗΕ», πρόσθεσε.
«Όπως όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, το Ισραήλ υποχρεούται να προστατεύει και να σέβεται την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ», τόνισε από την πλευρά του ο Τζόναθαν Φάουλερ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας.
Following Israel’s law banning UNRWA activity, the Israel Land Authority—backed by police—has seized the UNRWA compound in Jerusalem’s Ma’alot Dafna neighborhood.— Amit Segal (@AmitSegal) January 20, 2026
The site is returning to state control and will be redeveloped for public use. pic.twitter.com/UXiSL3tZXx
Israel Land Authority seizes UNRWA compound in Jerusalem after law banning agency’s activity— Zvika Klein צביקה קליין (@ZvikaKlein) January 20, 2026
Israel’s Land Authority (ILA), backed by police, said it completed a takeover of the UNRWA complex in Jerusalem’s Ma’alot Dafna neighborhood, citing a law that halts the UN agency’s… pic.twitter.com/VprEsTFNyc
