Τραμπ: Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι στη Γροιλανδία

Ερωτώμενος αν θα προχωρήσει με τα σχέδια να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη Γροιλανδία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, 100%»