Τραμπ: Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι στη Γροιλανδία
Ερωτώμενος αν θα προχωρήσει με τα σχέδια να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη Γροιλανδία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ναι, 100%»
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο NBC News τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει εάν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να καταλάβει τη Γροιλανδία, απαντώντας με ένα σύντομο «κανένα σχόλιο» σε σχετική ερώτηση.
Παράλληλα όμως έχει εντείνει τις πιέσεις για να εξασφαλίσει την απόκτηση του στρατηγικού αυτού νησιού, απειλώντας ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την… πώληση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ.
Σε επικοινωνία μέσω επιστολής προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, ο Τραμπ συνέδεσε αυτή την επιθετική εξωτερική πολιτική με το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το 2025, γράφοντας ότι, «δεδομένου ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης… δεν αισθάνομαι πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι μόνο την ειρήνη».
Παράλληλα, επανέλαβε ένα σημείο που είχε επισημάνει και στο παρελθόν, συζητώντας για το Νόμπελ. Μέσα από τις ειρηνευτικές του προσπάθειες, είπε ότι έχει σταματήσει οκτώ πολέμους και έχει σώσει πολλές ζωές - μια μεγαλύτερη ανταμοιβή. «Δεν με ενδιαφέρει το Νόμπελ», είπε.
Την ίδια ώρα, οι κινήσεις του Τραμπ έχουν προκαλέσει την οργή και την ενότητα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, που έχουν καταδικάσει τις απειλές για δασμούς και πιέσεις ως υπονόμευση των διατλαντικών σχέσεων.
Στην συνέντευξη, ο Τραμπ επέκρινε επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες που αντιστάθηκαν στις προσπάθειές του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, η οποία, όπως λέει, είναι απαραίτητη για την προστασία της εθνικής ασφάλειας από εξωτερικές απειλές.
«Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, γιατί, ειλικρινά, βλέπετε πού την έχει οδηγήσει όλο αυτό» είπε ο Τραμπ. «Σε αυτό είναι που πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρώπη, όχι η Γροιλανδία».
Όταν ρωτήθηκε αν θα προχωρήσει με τα σχέδια να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη Γροιλανδία, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, 100%».
