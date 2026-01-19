Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Κίνα: Ανάπτυξη 5% το 2025, από τις χαμηλότερες των τελευταίων δεκαετιών
Επιβράδυνση στο 4,5% το τελευταίο τρίμηνο – Εντός στόχου, αλλά με αυξανόμενες πιέσεις η δεύτερη οικονομία του κόσμου
Ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης 5% κατέγραψε η Κίνα το 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, επίδοση που συγκαταλέγεται στις χαμηλότερες των τελευταίων δεκαετιών και επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία του τελευταίου τριμήνου του 2025, κατά το οποίο η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,5%, όπως ανέμεναν οι αναλυτές, ωστόσο πρόκειται για σαφή επιβράδυνση σε σχέση με προηγούμενα τρίμηνα.
Τα στοιχεία αυτά αντανακλούν τις συνεχιζόμενες πιέσεις που δέχεται η οικονομία από τη χαμηλή εσωτερική κατανάλωση, την κρίση στον κλάδο των ακινήτων και τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση.
Παρά την επίτευξη του στόχου, οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι η δυναμική της κινεζικής οικονομίας έχει εξασθενήσει σημαντικά σε σύγκριση με τις διψήφιες αναπτύξεις προηγούμενων δεκαετιών.
Η εξέλιξη της κινεζικής οικονομίας παρακολουθείται στενά από τις διεθνείς αγορές, καθώς επηρεάζει άμεσα το παγκόσμιο εμπόριο και τη διεθνή οικονομική σταθερότητα.
Εντός στόχου η κινεζική ηγεσίαΗ πολιτική ηγεσία της Κίνας είχε θέσει ως στόχο για το 2025 η ανάπτυξη να διαμορφωθεί «περί το 5%», στόχος που τελικά επιτεύχθηκε, μετά και την αντίστοιχη επίδοση του 2024, όταν η οικονομία είχε επίσης αναπτυχθεί με ρυθμό 5%.
Προκλήσεις για το επόμενο διάστημαΟι προοπτικές για το 2026 παραμένουν αβέβαιες, καθώς το Πεκίνο καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της ανάγκης στήριξης της ανάπτυξης και των διαρθρωτικών προβλημάτων, όπως το υψηλό χρέος, η δημογραφική γήρανση και οι γεωπολιτικές εντάσεις με τη Δύση.
