Κίνα: Ανάπτυξη 5% το 2025, από τις χαμηλότερες των τελευταίων δεκαετιών

Επιβράδυνση στο 4,5% το τελευταίο τρίμηνο – Εντός στόχου, αλλά με αυξανόμενες πιέσεις η δεύτερη οικονομία του κόσμου