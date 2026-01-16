Πρώτη συνεδρίαση της 15μελούς τεχνοκρατικής επιτροπής που θα διοικήσει τη Γάζα: Παρών και ο γαμπρός του Τραμπ

Η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που συγκροτήθηκε πρόσφατα για να διοικήσει προσωρινά τη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε το έργο της στο Κάιρο, παρουσία του, του γαμπρού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε μέλος της στο Γαλλικό Πρακτορείο.Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, που αναμένεται ότι θα διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, παρέστη και αυτός στη συνεδρίαση.Τα μέλη της επιτροπής. «Ελπίζουμε να πάμε στη Γάζα την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα, η δουλειά μας είναι εκεί και εκεί πρέπει να είμαστε», πρόσθεσε το μέλος της επιτροπής που μίλησε συο AFP.Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές,. Προτεραιότητά της θα είναι η αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών κοινής ωφέλειας. «Δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική», επέμεινε.Η επιτροπή συγκροτήθηκε επισήμως την Τετάρτη, όταν ανακοινώθηκε ότι ξεκινά η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αποτελείται από 15 Παλαιστίνιους τεχνοκράτες και θα διοικήσει προσωρινά τον θύλακα, υπό την επίβλεψη ενός Συμβουλίου Ειρήνης, πρόεδρος του οποίου θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ.Το έργο της ανοικοδόμησης της Γάζας, ανέφερε ο πρόεδρός της, Άλι Σάαθ, μηχανικός και πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, μιλώντας στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό κανάλι al-Qahera News. Το σχέδιο αυτό υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025, με τη στήριξη ευρωπαϊκών χωρών, σε απάντηση για το τότε σχέδιο του Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τον θύλακα και να τον μετατρέψει στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», αφού εκδιώξει τους κατοίκους. Το αιγυπτιακό σχέδιο προβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς τη μεταφορά των 2 εκατομμύριων κατοίκων της αλλού.«Το θέμα της στέγασης είναι πολύ σημαντικό, αφού καταστράφηκε το 85% των κατοικιών», είπε ο Σάαθ, υπογραμμίζοντας ότι είναι αναγκαίο να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους οι Παλαιστίνιοι «που κάθονται σε σκηνές που τις παίρνει ο αέρας».Για τον σκοπό αυτόν θα εισαχθούν στη Γάζα 200.000 προκατασκευασμένες μονάδες και θα μοιραστούν σε οργανωμένους καταυλισμούς για να καλύψουν τις ανάγκες στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της ασφάλειας, είπε ένα άλλο μέλος της επιτροπής, ο Ομάρ Σαμάλι.