Ένας Καναδός σκοτώθηκε σε διαδήλωση στο Ιράν
Ένας Καναδός σκοτώθηκε σε διαδήλωση στο Ιράν

Το καθεστώς στην Τεχεράνη περιφρονεί κατάφωρα την ανθρώπινη ζωή, τονίζει η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά

Ένας πολίτης του Καναδά έχασε τη ζωή του στο Ιράν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ενάντια στο καθεστώς, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη η κυβέρνηση της χώρας, η οποία βάλλει κατά των ιρανικών Αρχών, οι οποίες κατηγορούνται για την αιματηρή καταστολή του κύματος αμφισβήτησης.

«Μόλις έμαθα ότι ένας Καναδός πολίτης πέθανε στο Ιράν στα χέρια των ιρανικών Αρχών», έγραψε στο Χ η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Άναντ, χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες, τον τόπο ή την ημερομηνία θανάτου του διαδηλωτή.

Όταν ερωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνισε ότι το πρόσωπο σκοτώθηκε από τις ιρανικές Αρχές κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε ο Καναδάς.

Κάνοντας λόγο για ένα καθεστώς που «περιφρονεί κατάφωρα την ανθρώπινη ζωή», η Ανίτα Άναντ επανέλαβε ότι ο Καναδάς καταδικάζει «απερίφραστα αυτή τη βία» και απαιτεί «να σταματήσει αμέσως».

«Ειρηνικές διαδηλώσεις του ιρανικού λαού που ζητεί η φωνή του να ακουστεί απέναντι στην καταστολή και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ιρανικό καθεστώς, έχουν οδηγήσει το καθεστώς να περιφρονεί κατάφωρα την ανθρώπινη ζωή», δήλωσε.

Το καναδικό υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει επίσης από την Τρίτη τους Καναδούς που βρίσκονται στο Ιράν (ο αριθμός τους εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 3.000) να φύγουν αμέσως από τη χώρα.
