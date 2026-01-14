Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Κλοντέτ Κόλβιν, σύμβολο του αγώνα κατά του φυλετικού διαχωρισμού στις ΗΠΑ
Είχε αρνηθεί να παραχωρήσει τη θέση της σε λεωφορείο του Μοντγκόμερι το 1955, σε ηλικία μόλις 15 ετών, εννέα μήνες πριν από τη Ρόζα Παρκς
Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή η Κλοντέτ Κόλβιν, μία από τις πρώτες μορφές που αμφισβήτησαν έμπρακτα τον φυλετικό διαχωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν το 1955 αρνήθηκε να σηκωθεί από τη θέση της σε λεωφορείο στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα, ανακοίνωσε την Τρίτη το ίδρυμα που φέρει το όνομά της.
«Για εμάς, ήταν πολλά περισσότερα από ιστορική μορφή. Ήταν η καρδιά της οικογένειάς μας, σοφή, ανθεκτική και βασισμένη στην πίστη», ανέφερε το Ίδρυμα Κλοντέτ Κόλβιν στη νεκρολογία της εκλιπούσας.
Παρότι η Κόλβιν ήταν η πρώτη που συνελήφθη για παραβίαση των κανονισμών διαχωρισμού στα λεωφορεία του Μοντγκόμερι, η ιστορία της έμεινε για δεκαετίες στη σκιά, καθώς η υπόθεση της Ρόζα Παρκς οδήγησε σε μαζικό μποϊκοτάζ των λεωφορείων και ανέδειξε το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο.
Έναν χρόνο μετά τη σύλληψή της, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο φυλετικός διαχωρισμός στα λεωφορεία είναι αντισυνταγματικός. Η απόφαση βασίστηκε στην κατάθεση τεσσάρων προσφευγόντων, ανάμεσά τους και η Κλοντέτ Κόλβιν, γεγονός που καθιστά τη συμβολή της καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.
Είχε επίσης εξηγήσει ότι αντλούσε έμπνευση από εμβληματικές μορφές του αγώνα κατά της δουλείας, όπως η Harriet Tubman και η Sojourner Truth, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ένιωθα σαν τα χέρια της Χάριετ Τάμπμαν να με κρατούν από τον έναν ώμο και της Σότζερνερ Τρουθ από τον άλλον».
Στα επόμενα χρόνια της ζωής της εργάστηκε ως νοσηλεύτρια στη Νέα Υόρκη, ενώ, σύμφωνα με το ίδρυμά της, απεβίωσε στο Τέξας, αφήνοντας πίσω της μια ιστορική παρακαταθήκη που αναγνωρίστηκε πλήρως μόλις τις τελευταίες δεκαετίες.
Η πράξη που προηγήθηκε της Ρόζα ΠαρκςΗ Κλοντέτ Κόλβιν ήταν μόλις 15 ετών όταν συνελήφθη επειδή αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της σε λευκή επιβάτιδα σε λεωφορείο της Αλαμπάμα, σε μια εποχή που ο φυλετικός διαχωρισμός ήταν ακόμη θεσμοθετημένος. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Μάρτιο του 1955, εννέα μήνες πριν από την αντίστοιχη και ιστορικά πιο γνωστή πράξη της Αμερικανίδας ακτιβίστριας Ρόζα Παρκς, η οποία στις 1 Δεκεμβρίου 1955, στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα, αρνήθηκε να δώσει τη θέση της στο λεωφορείο σε έναν λευκό, αντιστεκόμενη στην τότε πολιτική φυλετικού διαχωρισμού των ΗΠΑ που απαιτούσε από τους έγχρωμους πολίτες να κάθονται στο πίσω μέρος του λεωφορείου και να παραχωρούν τη θέση τους στους λευκούς.
«Ήξερα ότι καθόμουν στη σωστή θέση»Σε συνέντευξή της στο BBC το 2018, η Κόλβιν είχε δηλώσει ότι τη στιγμή της σύλληψής της «δεν φοβήθηκα, αλλά ένιωθα απογοητευμένη και θυμωμένη», καθώς ήξερε ότι «καθόμουν στη σωστή θέση».
