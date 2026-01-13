Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας για τις επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης
Η αγωγή κατατέθηκε μετά τον θάνατο γυναίκας από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα και ζητά να κριθούν παράνομες και αντισυνταγματικές οι διευρυμένες επιχειρήσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην Πολιτεία
Αγωγή κατά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, και ανώτερων στελεχών της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης κατέθεσε η Μινεσότα, επιχειρώντας να ανακόψει την εντατικοποίηση των αντιμεταναστευτικών επιχειρήσεων στην Πολιτεία, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό γυναίκας από ομοσπονδιακό πράκτορα την περασμένη εβδομάδα.
Η μήνυση κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Περιφέρειας Μινεσότα και ζητά από τη Δικαιοσύνη να κηρύξει παράνομη και αντισυνταγματική τη διόγκωση των επιχειρήσεων καταστολής της μετανάστευσης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Πολιτεία. Στο επίκεντρο της προσφυγής βρίσκεται το περιστατικό κατά το οποίο μια γυναίκα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα, γεγονός που, σύμφωνα με τις πολιτειακές αρχές, ανέδειξε σοβαρές υπερβάσεις εξουσίας.
Όπως υποστηρίζεται στο δικόγραφο, οι πρακτικές αυτές παραβιάζουν θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα και υπερβαίνουν τα όρια της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.
Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές και νομικές αντιδράσεις, καθώς εντάσσεται στη διευρυνόμενη αντιπαράθεση μεταξύ πολιτειακών αρχών και ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Παράνομες συλλήψεις χωρίς βάσιμη υποψία»Με τη συγκεκριμένη αγωγή, η Πολιτεία ζητά να εμποδιστεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση από το να συλλαμβάνει Αμερικανούς πολίτες και κατόχους νόμιμης βίζας χωρίς βάσιμη υποψία ότι έχουν διαπράξει κάποιο ποινικό αδίκημα.
Περιορισμοί στη χρήση βίας από ομοσπονδιακούς πράκτορεςΗ Μινεσότα ζητά επίσης να απαγορευτεί στους ομοσπονδιακούς αστυνομικούς να απειλούν με χρήση σωματικής βίας ή να κραδαίνουν τα όπλα τους εναντίον ατόμων που δεν υπόκεινται σε σύλληψη στο πλαίσιο των επιχειρήσεων καταστολής της μετανάστευσης. Παράλληλα, αιτείται την επιβολή και άλλων περιορισμών στον τρόπο εφαρμογής της ομοσπονδιακής μεταναστευτικής πολιτικής εντός της Πολιτείας.
