Νέο βίντεο από τη Μινεάπολη: «Δεν πειράζει, φίλε, δεν σου έχω θυμώσει» λέει σε πράκτορα της ICE η 37χρονη πριν την πυροβολήσουν

«Θέλεις να μας επιτεθείς; Πήγαινε να φας κάτι μεγάλε. Εμπρός», λέει η Ρεμπέκα ενώ τον βιντεοσκοπεί με το κινητό της έξω από το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, η Ρεμπέκα προσπαθεί να ξαναμπεί στο όχημα από την πλευρά του συνοδηγού, ενώ ένας αστυνομικός της φωνάζει «Βγες από το γ... το αυτοκίνητο» και η Ρενέ κάνει όπισθεν.



Η Ρεμπέκα, που είναι ακόμα έξω από το αυτοκίνητο, ακούγεται να λέει «οδήγα μωρό μου, οδήγα, οδήγα» πριν η Ρενέ πατήσει γκάζι και ο αστυνομικός να την πυροβολεί. Στη συνέχεια, ακούγεται ένας άνδρας να λέει «γ… σ...».



Δείτε το βίντεο:



Brand new body cam video of the ICE officer getting hit and defensively shooting the Minneapolis domestic terrorist.



And her wife just prior: "Wanna come at us? I say go get yourself some ___, boy." (Can't make out the one word.) pic.twitter.com/li71tti7HE — Populist Pup (@RokerGlasses) January 9, 2026 Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από τα πυρά πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE), είχε «σταματήσει για να υποστηρίξει τους γείτονές μας», δήλωσε η σύζυγός της, Ρεμπέκα. Την ίδια στιγμή, στο φως της δημοσιότητας έρχεται νέο βίντεο από το αιματηρό περιστατικό από την κάμερα που είχε ενσωματωμένη στη στολή του πράκτορας που ήταν παρών.Το βίντεο που τραβήχτηκε από τον πράκτορα Τζόναθαν Ρος και δημοσιεύτηκε από το Alpha News, σύμφωνα με την New York Post , δείχνει την Ρενέ στο κάθισμα του οδηγού του Honda Pilot, ενώ η σύζυγός της, Ρεμπέκα, στέκεται στο δρόμο δίπλα στο αυτοκίνητο. Ένα σκυλί κάθεται επίσης στο πίσω κάθισμα, κοιτάζοντας έξω από ένα ανοιχτό παράθυρο. Η Ρενέ λέει «δεν πειράζει, φίλε, δεν σου έχω θυμώσει», πριν η σύζυγός της αρχίσει να φωνάζει ενώ στο παρασκήνιο ακούγονται σφυρίγματα και σειρήνες.«Δεν πειράζει, δεν αλλάζουμε τις πινακίδες μας κάθε πρωί, για να ξέρεις», είπε η Ρεμπέκα. «Θα είναι η ίδια πινακίδα όταν μας μιλήσεις αργότερα, δεν πειράζει, είμαστε Αμερικανοί πολίτες», συμπλήρωσε.«Θέλεις να μας επιτεθείς; Πήγαινε να φας κάτι μεγάλε. Εμπρός», λέει η Ρεμπέκα ενώ τον βιντεοσκοπεί με το κινητό της έξω από το αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, η Ρεμπέκα προσπαθεί να ξαναμπεί στο όχημα από την πλευρά του συνοδηγού, ενώ ένας αστυνομικός της φωνάζει «Βγες από το γ... το αυτοκίνητο» και η Ρενέ κάνει όπισθεν.Η Ρεμπέκα, που είναι ακόμα έξω από το αυτοκίνητο, ακούγεται να λέει «οδήγα μωρό μου, οδήγα, οδήγα» πριν η Ρενέ πατήσει γκάζι και ο αστυνομικός να την πυροβολεί. Στη συνέχεια, ακούγεται ένας άνδρας να λέει «γ… σ...». «Δείτε αυτό, όσο σκληρό και αν είναι. Σε πολλούς από εσάς έχει ειπωθεί ότι αυτός ο αστυνομικός δεν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, δεν δεχόταν παρενόχληση και δολοφόνησε μια αθώα γυναίκα. Η πραγματικότητα είναι ότι η ζωή του τέθηκε σε κίνδυνο και πυροβόλησε σε αυτοάμυνα», έγραψε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κάνοντας retweet το βίντεο. Watch this, as hard as it is. Many of you have been told this law enforcement officer wasn't hit by a car, wasn't being harassed, and murdered an innocent woman.



Το ζευγάρι είχε έρθει στο Μινεάπολη πριν από σχεδόν ένα χρόνο, αναζητώντας ένα μέρος όπου θα μπορούσαν να νιώθουν άνετα μαζί με τον 6χρονο γιο τους. «Την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, σταματήσαμε για να βοηθήσουμε τους γείτονές μας. Εμείς είχαμε σφυρίχτρες. Αυτοί είχαν όπλα», δήλωσε η Ρεμπέκα Γκουντ σύμφωνα με την Washington Post «Μεγαλώναμε τον γιο μας με την πεποίθηση ότι, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την εμφάνισή σου, όλοι μας αξίζουμε συμπόνια και καλοσύνη», αναφέρει η Ρεμπέκα και συμπληρώνει: «Η Ρενέ ζούσε αυτή την πεποίθηση κάθε μέρα. Είναι αγνή αγάπη. Είναι αγνή χαρά».Η 37χρονη Ρενέ πυροβολήθηκε λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι της από έναν πράκτορα της ICE, ο οποίος, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Αν και δεν παρέχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, η δήλωση της Ρεμπέκα υποδηλώνει ότι την ημέρα που δολοφονήθηκε η Ρενέ, το ζευγάρι ήταν μεταξύ των κατοίκων της περιοχής που είχαν οργανωθεί για να παρακολουθούν και να διαμαρτύρονται για τις δραστηριότητες της ICE, όπως αναφέρει η Washington Post.«Μπορεί να νομίζετε ότι ήταν απλώς η αγάπη μου που μιλούσε, αλλά η οικογένειά της είπε το ίδιο πράγμα. Η Ρενέ ήταν χριστιανή και γνώριζε ότι όλες οι θρησκείες διδάσκουν την ίδια βασική αλήθεια: είμαστε εδώ για να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον», ανέφερε η Ρεμπέκα.

Η Τρίσια Μακλάφλιν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, δήλωσε στο Fox News ότι η Γκουντ «παρακολουθούσε τους πράκτορες όλη την ημέρα, εμποδίζοντας την επιβολή του νόμου». Όταν ρωτήθηκε από την Washington Post σε τι βασιζόταν αυτή η περιγραφή, η Μακλάφλιν απάντησε ότι οι πληροφορίες προέρχονταν από «αυθεντικές μαρτυρίες» αστυνομικών που είχαν έρθει σε επαφή με την Γκουντ.



Σε συνεντεύξεις τους, φίλοι και συγγενείς είχαν περιγράψει την Ρενέ ως μια γυναίκα που ζούσε μια ήσυχη ζωή χωρίς εμφανή ακτιβισμό. Ο πατέρας της Ρενέ, Τιμ Γκάνγκερ, δήλωσε ότι «έμπλεξε σε μια άσχημη κατάσταση. Νομίζω ότι απλά βρέθηκε στη μέση».



Η οικογένεια και οι φίλοι της Γκουντ την περιγράφουν ως αφοσιωμένη μητέρα των τριών παιδιών της, καλλιτέχνιδα με ταλέντο στην ποίηση, η οποία είχε ξεπεράσει προσωπικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του δεύτερου συζύγου της, ενός βετεράνου στρατιωτικού που υπέφερε από μετατραυματικό στρες.