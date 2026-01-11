Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Μήνυμα στήριξης στις γυναίκες του Ιράν από Ευρωπαίες πολιτικούς: Από την Ελλάδα η Αφροδίτη Λατινοπούλου
Εκκλήσεις για άμεση παρέμβαση της ΕΕ και καταδίκη της καταστολής – «Ηθικό μας καθήκον να μην μείνουμε αδιάφοροι»
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει άμεσα»Σε μήνυμα στήριξης προς τον λαό του Ιράν, η Αφροδίτη Λατινοπούλου υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να παρέμβει «άμεσα και δραστικά» για την προστασία των γυναικών της χώρας. Όπως σημειώνει, «σήμερα υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στους διώκτες των γυναικών του Ιράν και απαιτούμε αλλαγή εκ μέρους σας», στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης και ενθάρρυνσης στις Ιρανές που αγωνίζονται.
Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως συλλογικό μήνυμα στήριξης από γυναίκες Ευρωπαίες πολιτικούς προς «τις γενναίες γυναίκες του Ιράν», με στόχο να αναδειχθεί διεθνώς η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.
The European Union MUST help IMMEDIATELY and drastically all the women of Iran,— Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026
says Greek MEP @latinopoulou in a message of support for the people of Iran. pic.twitter.com/oQsTIuknl2
«Ηθικό μας καθήκον να σταθούμε δίπλα στον λαό του Ιράν»Στο ίδιο πλαίσιο, η Ρουμάνα βουλευτής Τζιανίνα Σερμπάν τονίζει ότι «είναι ηθικό μας καθήκον να σταθούμε στο πλευρό του λαού του Ιράν και να μην παραμείνουμε αδιάφοροι μπροστά στην κακοποίηση και την καταστολή». Όπως επισημαίνει, τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις όσο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί οφείλουν να υψώσουν επίσημα και ξεκάθαρα τη φωνή τους απέναντι στις παραβιάσεις δικαιωμάτων.
It is our moral duty to stand with the people of Iran, not to remain indifferent in the face of abuse and repression.— Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026
National and European authorities must raise their voices formally and clearly,
says Romanian MP Gianina Șerban. pic.twitter.com/HPVSeTy2lP
Αγώνας για ελευθερία και θεμελιώδη δικαιώματαΑπό την πλευρά της, η Ρουμάνα γερουσιαστής Κριστίνα Ντουμιτρέσκου επισημαίνει ότι οι γυναίκες του Ιράν δίνουν έναν αγώνα για ελευθερία, αξιοπρέπεια και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως αναφέρει, «αυτό που βλέπουμε σήμερα στο Ιράν είναι το αποτέλεσμα ενός κράτους που μετατρέπεται σε εργαλείο ελέγχου του λαού και παραβιάζει τον ίδιο τον λόγο ύπαρξής του».
The women of Iran are waging a struggle for freedom, dignity and their fundamental human rights.— Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026
What we see in Iran today is what happens when the state becomes an instrument of control over the people and violates its own purpose,
says Romanian Senator Cristina Dumitrescu. pic.twitter.com/ZKI1b4PFg6
Διεθνής πίεση για αλλαγήΤα μηνύματα των Ευρωπαίων πολιτικών εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια άσκησης διεθνούς πίεσης προς την Τεχεράνη, με στόχο την ανάδειξη των παραβιάσεων δικαιωμάτων και τη στήριξη των γυναικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών κινητοποιήσεων.
Today we are raising our voices against the persecutors of the women of Iran and to demand change of your behalf!— Visegrád 24 (@visegrad24) January 10, 2026
A MESSAGE of support and encouragement from female European politicians to the brave women of Iran! pic.twitter.com/Fy2gH9kay4
Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διεθνή προσοχή και να μεταφέρει ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα ότι η καταστολή και η βία σε βάρος των γυναικών στο Ιράν δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με σιωπή ή αδράνεια από τη διεθνή κοινότητα.
