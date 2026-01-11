Μήνυμα στήριξης στις γυναίκες του Ιράν από Ευρωπαίες πολιτικούς: Από την Ελλάδα η Αφροδίτη Λατινοπούλου
Ιράν Γυναίκες Αφροδίτη Λατινοπούλου

Εκκλήσεις για άμεση παρέμβαση της ΕΕ και καταδίκη της καταστολής – «Ηθικό μας καθήκον να μην μείνουμε αδιάφοροι»

Μήνυμα στήριξης στις γυναίκες του Ιράν έστειλαν γυναίκες πολιτικοί από τον δυτικό κόσμο, με τη συμμετοχή της Ελλάδας να εκπροσωπείται από την ευρωβουλευτή Αφροδίτη Λατινοπούλου, στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας αλληλεγγύης προς τον ιρανικό λαό και ειδικά τις γυναίκες που βρίσκονται στο επίκεντρο της κρατικής καταστολής.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει άμεσα»

Σε μήνυμα στήριξης προς τον λαό του Ιράν, η Αφροδίτη Λατινοπούλου υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να παρέμβει «άμεσα και δραστικά» για την προστασία των γυναικών της χώρας. Όπως σημειώνει, «σήμερα υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στους διώκτες των γυναικών του Ιράν και απαιτούμε αλλαγή εκ μέρους σας», στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης και ενθάρρυνσης στις Ιρανές που αγωνίζονται.

Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως συλλογικό μήνυμα στήριξης από γυναίκες Ευρωπαίες πολιτικούς προς «τις γενναίες γυναίκες του Ιράν», με στόχο να αναδειχθεί διεθνώς η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.


«Ηθικό μας καθήκον να σταθούμε δίπλα στον λαό του Ιράν»

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ρουμάνα βουλευτής Τζιανίνα Σερμπάν τονίζει ότι «είναι ηθικό μας καθήκον να σταθούμε στο πλευρό του λαού του Ιράν και να μην παραμείνουμε αδιάφοροι μπροστά στην κακοποίηση και την καταστολή». Όπως επισημαίνει, τόσο οι εθνικές κυβερνήσεις όσο και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί οφείλουν να υψώσουν επίσημα και ξεκάθαρα τη φωνή τους απέναντι στις παραβιάσεις δικαιωμάτων.


Αγώνας για ελευθερία και θεμελιώδη δικαιώματα

Από την πλευρά της, η Ρουμάνα γερουσιαστής Κριστίνα Ντουμιτρέσκου επισημαίνει ότι οι γυναίκες του Ιράν δίνουν έναν αγώνα για ελευθερία, αξιοπρέπεια και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως αναφέρει, «αυτό που βλέπουμε σήμερα στο Ιράν είναι το αποτέλεσμα ενός κράτους που μετατρέπεται σε εργαλείο ελέγχου του λαού και παραβιάζει τον ίδιο τον λόγο ύπαρξής του».


Διεθνής πίεση για αλλαγή

Τα μηνύματα των Ευρωπαίων πολιτικών εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια άσκησης διεθνούς πίεσης προς την Τεχεράνη, με στόχο την ανάδειξη των παραβιάσεων δικαιωμάτων και τη στήριξη των γυναικών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών κινητοποιήσεων.



Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διεθνή προσοχή και να μεταφέρει ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα ότι η καταστολή και η βία σε βάρος των γυναικών στο Ιράν δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με σιωπή ή αδράνεια από τη διεθνή κοινότητα.
