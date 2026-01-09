Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Τραμπ: Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέδωσε την απόφασή του στην απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων από την κυβέρνηση του Καράκας - «Ωστόσο τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους»
Την απόφασή του να ακυρώσει το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα, το οποίο, όπως είπε, είχε προγραμματιστεί, ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.
Εξηγώντας το σκεπτικό του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στην ανάρτησή του ότι «η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη "αναζήτησης ειρήνης"».
Ωστόσο, κατά τον Τραμπ, τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή «για λόγους ασφάλειας»
Επανέλαβε, τέλος, ότι «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο».
Η ανάρτηση Τραμπ για τη Βενεζουέλα
Είχε προηγηθεί η απελευθέρωση δύο κορυφαίων μελών της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας.
Σύμφωνα με την οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Foro Penal πρόκειται για τον 62χρονο Ενρίκε Μάρκεζ, ο οποίος είχε υποστηρίξει τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης Έντμουντο Γκονζάλες ως νικητή στις προεδρικές εκλογές του 2024, και τον Μπιάτζιο Πιλιέρι, ηγέτη αντιπολιτευόμενου κόμματος και βουλευτή που είχε ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση.
Η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη «αναζήτησης ειρήνης». Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση.
#Noticias #Venezuela #Caracas #VenezuelaLibre #FreeVenezuela #MaduroCapturado #madurocaptured— elmotelo (@jcvg0910) January 9, 2026
🇻🇪| Se hace efectiva la liberación de presos políticos en Venezuela: acaban de salir en libertad Enrique Márquez y Biagio Pilieri. Un momento profundamente emotivo pic.twitter.com/IxWDKnhavW
Όλη η ανάρτηση Τραμπ για τη Βενεζουέλα
Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, ειδικά όσον αφορά την ανασυγκρότηση, σε μια πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή, των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα τη δεύτερη σειρά επιθέσεων που είχε προγραμματιστεί, η οποία φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί, ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας.
Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!
Πρόεδρος DJT
