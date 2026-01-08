Οποιαδήποτε δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι», προειδοποιεί η Ρωσία
H Ρωσία εκφράζει ανησυχίες σχετικά με το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας να δημιουργήσουν στρατιωτικές βάσεις στην Ουκρανία μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
Η Ρωσία προειδοποίησε ότι η τοποθέτηση στρατιωτικών δυνάμεων και υποδομών της Δύσης στην Ουκρανία θα εκληφθεί ως ξένη παρέμβαση που συνιστά άμεση απειλή για την ασφάλεια της περιοχής.
Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα τόνισε ότι οποιεσδήποτε στρατιωτικές υποδομές, όπως βάσεις, αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις, θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, η Ρωσία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας να δημιουργήσουν στρατιωτικές βάσεις στην Ουκρανία μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, Κιρ Στάρμερ και Εμανουέλ Μακρόν, υπέγραψαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μια τριμερή συμφωνία για την ανάπτυξη στρατιωτικών βάσεων στην Ουκρανία.
Η Ζαχάροβα κατηγόρησε αυτήν την κίνηση ως προσπάθεια συνέχισης της στρατιωτικοποίησης της Ουκρανίας και ως απόσταση από οποιοδήποτε πραγματικό σχέδιο ειρηνικής επίλυσης. Η συμφωνία, όπως δήλωσε, στοχεύει στην κλιμάκωση της σύγκρουσης και όχι στην επίτευξη μιας σταθερής ειρήνης.
Αναφορικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, η Ζαχάροβα υπογράμμισε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι προγραμματίζουν την ανάπτυξη «πολυεθνικών δυνάμεων» στην Ουκρανία για να στηρίξουν την αποκατάσταση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και να αποτρέψουν τη Ρωσία μετά την κατάπαυση του πυρός.
Η Μόσχα επανέλαβε τη θέση της ότι η ειρηνική λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επιστροφή της Ουκρανίας σε ουδέτερο καθεστώς εκτός συνασπισμού, την αποστρατικοποίησή της και τη σεβασμό των δικαιωμάτων των ρωσόφωνων πολιτών και εθνοτικών μειονοτήτων.
