Επόμενος σταθμός… Γροιλανδία - Οι απειλές Τραμπ προς τη Δανία και ο κίνδυνος κατάρρευσης του ΝΑΤΟ

Η Δανή πρωθυπουργός προειδοποίησε πως τυχόν κατάληψη της Γροιλανδίας θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ - Μπορεί η Γροιλανδία να μην έχει ενοχλήσει τον Τραμπ όπως ο Μαδούρο, έχει όμως ένα ενεργειακό θησαυροφυλάκιο, τεράστια κοιτάσματα από φυσικές πρώτες ύλες και πρόσβαση στην Αρκτική