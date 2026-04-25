Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη, κόπηκε καλώδιο παιχνιδιού στον αέρα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Σεβίλλη Λούνα Παρκ Ατύχημα

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά το βράδυ της Παρασκευής (24/4) μετά από ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Facebook η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Σεβίλλης (SESD) ένα καλώδιο ενός παιχνιδιού τύπου μπάντζι τζάμπινγκ κόπηκε όσο η κάψουλα με δύο επιβάτες βρισκόταν στον αέρα με αποτέλεσμα να χτυπήσει με δύναμη σε σιδερένια κολόνα και στη βάση του παιχνιδιού.

Στην κάψουλα επέβαιναν δύο παιδιά, ενώ δύο ακόμα άτομα χτυπήθηκαν από θραύσματα στο έδαφος. Όπως φαίνεται στο βίντεο τα δύο παιδιά βρίσκονται σε κατάσταση πανικού δεμένα στη θέση τους στην κάψουλα, η οποία κρέμεται κυριολεκτικά από ένα καλώδιο στον αέρα. Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο διασώστες, οι οποίοι κατάφεραν να τα απεγκλωβίσουν.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα La Razón οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό κέντρο υγείας.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

