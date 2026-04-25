Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη, κόπηκε καλώδιο παιχνιδιού στον αέρα, δείτε βίντεο
Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά το βράδυ της Παρασκευής (24/4) μετά από ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Facebook η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Σεβίλλης (SESD) ένα καλώδιο ενός παιχνιδιού τύπου μπάντζι τζάμπινγκ κόπηκε όσο η κάψουλα με δύο επιβάτες βρισκόταν στον αέρα με αποτέλεσμα να χτυπήσει με δύναμη σε σιδερένια κολόνα και στη βάση του παιχνιδιού.
Στην κάψουλα επέβαιναν δύο παιδιά, ενώ δύο ακόμα άτομα χτυπήθηκαν από θραύσματα στο έδαφος. Όπως φαίνεται στο βίντεο τα δύο παιδιά βρίσκονται σε κατάσταση πανικού δεμένα στη θέση τους στην κάψουλα, η οποία κρέμεται κυριολεκτικά από ένα καλώδιο στον αέρα. Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο διασώστες, οι οποίοι κατάφεραν να τα απεγκλωβίσουν.
Cuatro heridos leves en el accidente de una atracción en la Feria de Sevilla— CanalSurNoticias (@CSurNoticias) April 25, 2026
pic.twitter.com/oIO5Mxwt6u
Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα La Razón οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό κέντρο υγείας.
