Τέσσερις νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Νεκροί Χεζμπολάχ Ισραήλ Εκεχειρία

Τέσσερις νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Εχθές, εν μέσω εκεχειρίας, είχαν χάσει τη ζωή τους ακόμα έξι άνθρωποι

Τέσσερις νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, παρά την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού, εναντίον ενός φορτηγού και μίας μηχανής, στην κοινότητα Γιαμόρ αλ-Σακίφ, στην επαρχία της Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Χθες, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο, στην φονικότερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

