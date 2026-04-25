Τέσσερις νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Εχθές, εν μέσω εκεχειρίας, είχαν χάσει τη ζωή τους ακόμα έξι άνθρωποι
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, παρά την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την οργάνωση Χεζμπολάχ.
«Δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού, εναντίον ενός φορτηγού και μίας μηχανής, στην κοινότητα Γιαμόρ αλ-Σακίφ, στην επαρχία της Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.
Χθες, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο, στην φονικότερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
