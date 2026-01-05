Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
Νικολάς Μαδούρο Ντέλσι Ροντρίγκες

Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας

Η Ροντρίγκες είπε ότι αισθάνεται «οδύνη λόγω της απαγωγής των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι τις ΗΠΑ» αλλά και «τιμή που ορκίζεται πρόεδρος εξ ονόματος όλων των Βενεζουελάνων»

Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας
Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε και επισήμως σήμερα προσωρινή πρόεδρος της χώρας, την ώρα που ο έκπτωτος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο εμφανιζόταν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να αντιμετωπίσει κατηγορίες σχετικές με διακίνηση ναρκωτικών.

Την 56χρονη Ροντρίγκες, μια εργατολόγος γνωστή για τους στενούς δεσμούς της με τον ιδιωτικό τομέα και την αφοσίωσή της στο κυβερνών κόμμα, όρκισε ο αδελφός της, ο Χόρχε, που είναι πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης. Σήμερα, ορκίστηκαν επίσης οι 283 βουλευτές που εξελέγησαν τον περασμένο Μάιο. Οι περισσότεροι από αυτούς πρόσκεινται στην κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, ιδίως το τμήμα της υπό τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία πρόσφατα τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, μποϊκοτάρισε τη διαδικασία.

Η μόνη βουλευτής που δεν παρέστη στη σημερινή, πρώτη συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης, ήταν η πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες, η οποία συνελήφθη μαζί με τον Μαδούρο και βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Η Ροντρίγκες είπε ότι αισθάνεται «οδύνη λόγω της απαγωγής των δύο ηρώων που κρατούνται όμηροι τις ΗΠΑ» αλλά και «τιμή που ορκίζεται (πρόεδρος) εξ ονόματος όλων των Βενεζουελάνων».


Ο Μαδούρο, στο δικαστήριο όπου οδηγήθηκε για να του απαγγελθεί το κατηγορητήριο, δήλωσε ότι είναι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας και ότι «αιχμάλωτος πολέμου».

«Είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και βρίσκομαι εδώ, απαχθείς από το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου. Με συνέλαβαν στο σπίτι μου στο Καράκας, στη Βενεζουέλα…» πρόλαβε να πει, προτού να τον διακόψει ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν.

«Θα υπάρξει η ώρα και ο τόπος για να πούμε αυτά», είπε, ζητώντας του να επιβεβαιώσει απλώς την ταυτότητά του.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Η Gift card από τα Public σου λύνει τα χέρια στις γιορτές

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης