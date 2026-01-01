Πρωτοχρονιάτικη τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Περίπου 40» οι νεκροί από την έκρηξη στο μπαρ, σε σοβαρή κατάσταση δεκάδες τραυματίες
Πυροτεχνήματα σφηνωμένα πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας που υπήρχαν στο μπαρ Le Constellation προκάλεσαν έκρηξη στην οροφή, λένε αυτόπτες μάρτυρες - Δύσκολη η ταυτοποίηση των θυμάτων λόγω των εκτεταμένων εγκαυμάτων, μεταξύ τους και αρκετοί τουρίστες
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι η ελβετική αστυνομία εκτιμά πως περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα στο μπαρ Le Constellation στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.
Λίγο νωρίτερα ο Φρεντερίκ Ζισλέ, διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί, η πλειονότητα των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Σύμφωνα με τις Αρχές του ελβετικού καντονιού, η πυρκαγιά στο μπαρ ξέσπασε λόγω έκρηξης και δεν οφείλεται σε τρομοκρατική επίθεση. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολίτες άλλων χωρών. Ωστόσο, η ταυτοποίηση πολλών τραυματιών ή νεκρών καθίσταται δύσκολη λόγω των εκτεταμένων εγκαυμάτων που φέρουν στο σώμα τους.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας. Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.
Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.
Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά. Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από λανθασμένο χειρισμό πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια ενός μουσικού event στο υπόγειο της επιχείρησης.
Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα 24heures ότι πυροτεχνήματα, τα οποία ήταν σφηνωμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, προκάλεσαν φωτιά στην οροφή του καταστήματος. Ακολούθησε πανικός, με το πλήθος να σπεύδει προς τις σκάλες που συνδέουν τον υπόγειο χώρο με το ισόγειο, περιγραφή που συνάδει με μαρτυρίες και άλλων αυτοπτών μαρτύρων.
Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire at a bar in a Swiss ski resort.— Sky News (@SkyNews) January 1, 2026
Footage shows the fire at Le Constellation Bar and Lounge in the Alpine ski resort of Crans-Montana.
Latest 🔗 https://t.co/nTVM2TaBDi pic.twitter.com/aM6H8ERGJB
Πυροτεχνήματα τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας η αιτία;
Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά. Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από λανθασμένο χειρισμό πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια ενός μουσικού event στο υπόγειο της επιχείρησης.
Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα 24heures ότι πυροτεχνήματα, τα οποία ήταν σφηνωμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, προκάλεσαν φωτιά στην οροφή του καταστήματος. Ακολούθησε πανικός, με το πλήθος να σπεύδει προς τις σκάλες που συνδέουν τον υπόγειο χώρο με το ισόγειο, περιγραφή που συνάδει με μαρτυρίες και άλλων αυτοπτών μαρτύρων.
Πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομία έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά» στο σημείο. Η έξοδος του καταστήματος αποδείχθηκε πολύ μικρή, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να χρειαστεί να σπάσουν παράθυρα για να απομακρυνθεί ο κόσμος. Σύμφωνα με μια μαρτυρία, μία γυναίκα παρασύρθηκε από τον συνωστισμό στις σκάλες λόγω του πανικού που επικράτησε και έπεσε, τραυματίζοντας το γόνατό της.
Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Η επιχείρηση έχει χωρητικότητα 300 άτομα, συμπληρώνει το ίδιο μέσο.
Το Κραν Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.
Η περιοχή που συνέβη το περιστατικό έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν Μοντανά. Το Συμβούλιο των Κρατών (άνω βουλή) της Ελβετίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την έκρηξη.
«Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης και των γεγονότων της χθεσινής νύχτας, αποφασίσαμε σήμερα το πρωί να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως προβλέπεται από τον νόμο περί προστασίας του πληθυσμού», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο Στεφάν Γκανζέρ, βουλευτής του καντονιού του Βαλέ.
Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας ανέβαλε το πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του μετά την τραγωδία, σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Γκι Παρμελέν έλαβε την απόφαση αυτή από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων. Ο ίδιος προχώρησε επίσης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη «βαθιά του οδύνη». «Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια στιγμή χαράς μετατράπηκε, τη νύχτα στο Κραν Μοντανά, σε πένθος που αφορά ολόκληρη την Ελβετία και το εξωτερικό», ανέφερε.
Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι οι σκέψεις του Γκι Παρμελέν «είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους».
Σύμφωνα με το BBC, το μπαρ όπου σημειώθηκε η έκρηξη αποτελεί σημείο αναφοράς στο Κραν Μοντανά, καθώς λειτουργεί τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια και είναι ευρέως γνωστό στην τοπική κοινωνία.
Πρόκειται για ένα μεγάλο κατάστημα, χωρίς πολυτελή ή «κοσμικό» χαρακτήρα, σε αντίθεση με το γενικότερο προφίλ του χιονοδρομικού θερέτρου, το οποίο φημίζεται για την παρουσία επισκεπτών υψηλού εισοδήματος.
Το συγκεκριμένο μπαρ ξεχώριζε ως πιο λαϊκό και νεανικό στέκι: διέθετε επάνω όροφο με οθόνες, όπου θαμώνες παρακολουθούσαν ποδοσφαιρικούς αγώνες, ενώ στο υπόγειο υπήρχε ένας μεγάλος ενιαίος χώρος με μπαρ, όπου οι πελάτες συνήθιζαν να πίνουν και να χορεύουν.
Απευθυνόταν κυρίως σε νεότερο κοινό και συγκέντρωνε τόσο ντόπιους όσο και επισκέπτες από τις γύρω κοιλάδες, με ένα πολυεθνικό μίγμα θαμώνων, ιδιαίτερα σε βραδιές όπως η παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Πρώην θαμώνας του μπαρ Le Constellation αναφέρει ότι το υπόγειο του καταστήματος διέθετε μόνο μία έξοδο κινδύνου. Όπως δήλωσε στο ελβετικό ειδησεογραφικό μέσο Blick, ενδέχεται να μην παρακολουθούνταν αυστηρά ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που βρίσκονταν στον χώρο.
Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και το μήνυμα του προέδρου
Was ein Moment der Freude sein sollte, verwandelte sich in der Nacht in Crans-Montana in eine Trauer, die die ganze Schweiz und das Ausland betrifft. Der Bundesrat hat diese Tragödie mit tiefer Bestürzung zur Kenntnis genommen.— Guy Parmelin (@ParmelinG) January 1, 2026
Ένα μπαρ «ορόσημο» με νεανικό χαρακτήρα
