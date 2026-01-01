Πρωτοχρονιάτικη τραγωδία στο Κραν Μοντανά: «Περίπου 40» οι νεκροί από την έκρηξη στο μπαρ, σε σοβαρή κατάσταση δεκάδες τραυματίες

Η έξοδος του καταστήματος αποδείχθηκε πολύ μικρή, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να χρειαστεί να σπάσουν παράθυρα για να απομακρυνθεί ο κόσμος.

Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και το μήνυμα του προέδρου

Η περιοχή που συνέβη το περιστατικό έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν Μοντανά.

Ένα μπαρ «ορόσημο» με νεανικό χαρακτήρα

Πυροσβεστικές δυνάμεις και αστυνομία έφτασαν «μέσα σε λίγα λεπτά» στο σημείο.Σύμφωνα με μια μαρτυρία, μία γυναίκα παρασύρθηκε από τον συνωστισμό στις σκάλες λόγω του πανικού που επικράτησε και έπεσε, τραυματίζοντας το γόνατό της.Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Η επιχείρηση έχει χωρητικότητα 300 άτομα, συμπληρώνει το ίδιο μέσο.Το Κραν Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.Το Συμβούλιο των Κρατών (άνω βουλή) της Ελβετίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την έκρηξη.«Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης και των γεγονότων της χθεσινής νύχτας, αποφασίσαμε σήμερα το πρωί να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως προβλέπεται από τον νόμο περί προστασίας του πληθυσμού», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο, βουλευτής του καντονιού του Βαλέ.Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας ανέβαλε το πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του μετά την τραγωδία, σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης.έλαβε την απόφαση αυτή από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων. Ο ίδιος προχώρησε επίσης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη «βαθιά του οδύνη». «Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια στιγμή χαράς μετατράπηκε, τη νύχτα στο Κραν Μοντανά, σε πένθος που αφορά ολόκληρη την Ελβετία και το εξωτερικό», ανέφερε.Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι οι σκέψεις του Γκι Παρμελέν «είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους».Σύμφωνα με το BBC, το μπαρ όπου σημειώθηκε η έκρηξη αποτελεί σημείο αναφοράς στο Κραν Μοντανά, καθώς λειτουργεί τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια και είναι ευρέως γνωστό στην τοπική κοινωνία.Πρόκειται για ένα μεγάλο κατάστημα, χωρίς πολυτελή ή «κοσμικό» χαρακτήρα, σε αντίθεση με το γενικότερο προφίλ του χιονοδρομικού θερέτρου, το οποίο φημίζεται για την παρουσία επισκεπτών υψηλού εισοδήματος.Το συγκεκριμένο μπαρ ξεχώριζε ως πιο λαϊκό και νεανικό στέκι: διέθετε επάνω όροφο με οθόνες, όπου θαμώνες παρακολουθούσαν ποδοσφαιρικούς αγώνες, ενώ στο υπόγειο υπήρχε ένας μεγάλος ενιαίος χώρος με μπαρ, όπου οι πελάτες συνήθιζαν να πίνουν και να χορεύουν.Απευθυνόταν κυρίως σε νεότερο κοινό και συγκέντρωνε τόσο ντόπιους όσο και επισκέπτες από τις γύρω κοιλάδες, με ένα πολυεθνικό μίγμα θαμώνων, ιδιαίτερα σε βραδιές όπως η παραμονή της Πρωτοχρονιάς.Πρώην θαμώνας του μπαρ Le Constellation αναφέρει ότι το υπόγειο του καταστήματος διέθετε μόνο μία έξοδο κινδύνου. Όπως δήλωσε στο ελβετικό ειδησεογραφικό μέσο Blick, ενδέχεται να μην παρακολουθούνταν αυστηρά ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που βρίσκονταν στον χώρο.