Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Από πυροτεχνήματα προκλήθηκε η πολύνεκρη έκρηξη στο μπαρ του πολυτελούς θερέτρου, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από εκατό τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά , γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο Sky News επικαλούμενο την αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία.Μέχρι στιγμής στην επίσημη ανακοίνωσή της η αστυνομία του καντονιού Βαλέ αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ έπειτα από έκρηξη. Τοπικά ΜΜΕ εκτιμούν ότι ο τραγικός απολογισμός μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος, με μια ανώνυμη πηγή του RhoneFM να κάνει λόγο για 40 νεκρούς: Την ίδια πληροφορία μεταδίδει και το Ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά. Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από λανθασμένο χειρισμό πυροτεχνημάτων κατά τη διάρκεια ενός μουσικού event στο υπόγειο της επιχείρησης.Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία. Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία.Όπως ανέφερε στον ιστότοπό του το ελβετικό μέσο ενημέρωσης Blick επικαλούμενο την αστυνομία, την ώρα της έκρηξης στο μπαρ βρίσκονταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι. Η επιχείρηση έχει χωρητικότητα 300 άτομα, συμπληρώνει το ίδιο μέσο.Το Κραν Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.Σύμφωνα με το BBC, το μπαρ όπου σημειώθηκε η έκρηξη αποτελεί σημείο αναφοράς στο Κραν Μοντανά, καθώς λειτουργεί τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια και είναι ευρέως γνωστό στην τοπική κοινωνία.

Πρώην θαμώνας του μπαρ Le Constellation αναφέρει ότι το υπόγειο του καταστήματος διέθετε μόνο μία έξοδο κινδύνου. Όπως δήλωσε στο ελβετικό ειδησεογραφικό μέσο Blick, ενδέχεται να μην παρακολουθούνταν αυστηρά ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που βρίσκονταν στον χώρο.