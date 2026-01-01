Συλλυπητήρια του ΥΠΕΞ για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων
Το ΥΠΕΞ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ελβετικές αρχές για τυχόν Έλληνες στην περιοχή
Τα συλλυπητήριά του για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας εξέφρασε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, σε δηλώσεις που έκανε ανήμερα την Πρωτοχρονιά.
Όπως τόνισε στο ERTNews, πρόκειται για ένα γεγονός που προκαλεί βαθιά θλίψη και συγκίνηση, υπογραμμίζοντας ότι οι αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές αρχές τέθηκαν άμεσα σε εγρήγορση από την πρώτη στιγμή. Παράλληλα σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να μην συγκαταλέγεται κανένας Έλληνας ανάμεσα στα θύματα.
«Είναι κάτι που σε όλους προκαλεί οδύνη και θλίψη. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές στη Βέρνη, αλλά ακόμη δεν έγιναν γνωστά ούτε τα αίτια της πυρκαγιάς. Ευχόμαστε να μην υπάρχει κανένας Έλληνας μεταξύ των θυμάτων», επεσήμανε χαρακτηριστικά.
Σε ερώτηση για τη φύση του περιστατικού, ο υφυπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι «ευτυχώς, δεν πρόκειται περί τρομοκρατικής επίθεσης», καθησυχάζοντας ως προς αυτό το ενδεχόμενο.
