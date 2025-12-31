Το Κιριμπάτι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026, ποιο απομακρυσμένο νησί ακολούθησε
Πρωτοχρονιά Νέα Ζηλανδία

Το Κιριμπάτι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026, ποιο απομακρυσμένο νησί ακολούθησε

Στην ατόλη Κιριτιμάτι, γνωστή και ως Νήσος των Χριστουγέννων, έγινε η πρώτη αλλαγή του έτους

Η ατόλη Κιριτιμάτι, γνωστή και ως Νήσος των Χριστουγέννων, έγινε το πρώτο μέρος στον πλανήτη που υποδέχθηκε επίσημα το 2026, καθώς οι κάτοικοί της γιόρτασαν την αλλαγή του χρόνου αρκετές ώρες πριν από οποιαδήποτε άλλη περιοχή.

Η Κιριτιμάτι αποτελεί τμήμα του κράτους του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Βρίσκεται νότια της Χαβάη και βορειοανατολικά της Αυστραλία, σε ένα αρχιπέλαγος που εκτείνεται σε σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από ανατολή προς δύση. Το Κιριμπάτι αποτελείται από δεκάδες ατόλες –δακτυλιοειδείς κοραλλιογενείς υφάλους– πολλές από τις οποίες κατοικούνται.

Το κράτος απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979 και σήμερα φιλοξενεί το μεγαλύτερο θαλάσσιο καταφύγιο του Νότιου Ειρηνικού. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των νησιών του βρίσκεται σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής.


Το αρχιπέλαγος έχει πληθυσμό περίπου 116.000 κατοίκους. Παρότι γεωγραφικά βρίσκεται σχεδόν ακριβώς νότια της Χαβάης, λόγω της γραμμής αλλαγής ημερομηνίας το Κιριμπάτι γιορτάζει την Πρωτοχρονιά μία ολόκληρη ημέρα νωρίτερα από πολλές περιοχές του κόσμου.

Λίγες ώρες αργότερα, τη σκυτάλη πήραν οι περίπου 600 κάτοικοι της Νήσος Τσάταμ, ανατολικά της Νέα Ζηλανδία. Όπως ανέφερε η ιδιοκτήτρια του Hotel Chatham, σημαντικό μέρος του τοπικού πληθυσμού περνά τις τελευταίες ώρες του παλιού έτους στο μπαρ του ξενοδοχείου, αν και δεν καταφέρνουν όλοι να μείνουν ξύπνιοι μέχρι τα μεσάνυχτα.

«Η ομάδα μας θα μείνει μέχρι αργά, αλλά εμείς οι μεγαλύτεροι συνήθως αποχωρούμε νωρίτερα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι νεότεροι ανυπομονούν να δουν την πρώτη ανατολή του ήλιου της χρονιάς, περίπου έξι ώρες μετά την αλλαγή του χρόνου.

Κοινός παρονομαστής για τους κατοίκους, όπως λέει, είναι η ισχυρή σύνδεση με τον τόπο τους. «Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό να υποδέχεσαι το νέο έτος σε ένα τόσο απομακρυσμένο και απομονωμένο μέρος», τονίζει.

