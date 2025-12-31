Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Το Κιριμπάτι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026, ποιο απομακρυσμένο νησί ακολούθησε
Το Κιριμπάτι η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το 2026, ποιο απομακρυσμένο νησί ακολούθησε
Στην ατόλη Κιριτιμάτι, γνωστή και ως Νήσος των Χριστουγέννων, έγινε η πρώτη αλλαγή του έτους
Η ατόλη Κιριτιμάτι, γνωστή και ως Νήσος των Χριστουγέννων, έγινε το πρώτο μέρος στον πλανήτη που υποδέχθηκε επίσημα το 2026, καθώς οι κάτοικοί της γιόρτασαν την αλλαγή του χρόνου αρκετές ώρες πριν από οποιαδήποτε άλλη περιοχή.
Η Κιριτιμάτι αποτελεί τμήμα του κράτους του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Βρίσκεται νότια της Χαβάη και βορειοανατολικά της Αυστραλία, σε ένα αρχιπέλαγος που εκτείνεται σε σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από ανατολή προς δύση. Το Κιριμπάτι αποτελείται από δεκάδες ατόλες –δακτυλιοειδείς κοραλλιογενείς υφάλους– πολλές από τις οποίες κατοικούνται.
Το κράτος απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979 και σήμερα φιλοξενεί το μεγαλύτερο θαλάσσιο καταφύγιο του Νότιου Ειρηνικού. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των νησιών του βρίσκεται σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Το αρχιπέλαγος έχει πληθυσμό περίπου 116.000 κατοίκους. Παρότι γεωγραφικά βρίσκεται σχεδόν ακριβώς νότια της Χαβάης, λόγω της γραμμής αλλαγής ημερομηνίας το Κιριμπάτι γιορτάζει την Πρωτοχρονιά μία ολόκληρη ημέρα νωρίτερα από πολλές περιοχές του κόσμου.
Λίγες ώρες αργότερα, τη σκυτάλη πήραν οι περίπου 600 κάτοικοι της Νήσος Τσάταμ, ανατολικά της Νέα Ζηλανδία. Όπως ανέφερε η ιδιοκτήτρια του Hotel Chatham, σημαντικό μέρος του τοπικού πληθυσμού περνά τις τελευταίες ώρες του παλιού έτους στο μπαρ του ξενοδοχείου, αν και δεν καταφέρνουν όλοι να μείνουν ξύπνιοι μέχρι τα μεσάνυχτα.
«Η ομάδα μας θα μείνει μέχρι αργά, αλλά εμείς οι μεγαλύτεροι συνήθως αποχωρούμε νωρίτερα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι νεότεροι ανυπομονούν να δουν την πρώτη ανατολή του ήλιου της χρονιάς, περίπου έξι ώρες μετά την αλλαγή του χρόνου.
Κοινός παρονομαστής για τους κατοίκους, όπως λέει, είναι η ισχυρή σύνδεση με τον τόπο τους. «Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό να υποδέχεσαι το νέο έτος σε ένα τόσο απομακρυσμένο και απομονωμένο μέρος», τονίζει.
Η Κιριτιμάτι αποτελεί τμήμα του κράτους του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Βρίσκεται νότια της Χαβάη και βορειοανατολικά της Αυστραλία, σε ένα αρχιπέλαγος που εκτείνεται σε σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από ανατολή προς δύση. Το Κιριμπάτι αποτελείται από δεκάδες ατόλες –δακτυλιοειδείς κοραλλιογενείς υφάλους– πολλές από τις οποίες κατοικούνται.
Το κράτος απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1979 και σήμερα φιλοξενεί το μεγαλύτερο θαλάσσιο καταφύγιο του Νότιου Ειρηνικού. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των νησιών του βρίσκεται σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής.
உலகிலேயே முதல் நாடாக கிரிபாட்டி தீவில் பிறந்தது புத்தாண்டு#NewYear | #NewYear2026 | #Kiribati | #HappyNewYear | #HappyNewYear2026 | #kiribatiisland pic.twitter.com/RRPxLvkgno— PttvOnlinenews (@PttvNewsX) December 31, 2025
Το αρχιπέλαγος έχει πληθυσμό περίπου 116.000 κατοίκους. Παρότι γεωγραφικά βρίσκεται σχεδόν ακριβώς νότια της Χαβάης, λόγω της γραμμής αλλαγής ημερομηνίας το Κιριμπάτι γιορτάζει την Πρωτοχρονιά μία ολόκληρη ημέρα νωρίτερα από πολλές περιοχές του κόσμου.
Λίγες ώρες αργότερα, τη σκυτάλη πήραν οι περίπου 600 κάτοικοι της Νήσος Τσάταμ, ανατολικά της Νέα Ζηλανδία. Όπως ανέφερε η ιδιοκτήτρια του Hotel Chatham, σημαντικό μέρος του τοπικού πληθυσμού περνά τις τελευταίες ώρες του παλιού έτους στο μπαρ του ξενοδοχείου, αν και δεν καταφέρνουν όλοι να μείνουν ξύπνιοι μέχρι τα μεσάνυχτα.
«Η ομάδα μας θα μείνει μέχρι αργά, αλλά εμείς οι μεγαλύτεροι συνήθως αποχωρούμε νωρίτερα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι νεότεροι ανυπομονούν να δουν την πρώτη ανατολή του ήλιου της χρονιάς, περίπου έξι ώρες μετά την αλλαγή του χρόνου.
Κοινός παρονομαστής για τους κατοίκους, όπως λέει, είναι η ισχυρή σύνδεση με τον τόπο τους. «Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό να υποδέχεσαι το νέο έτος σε ένα τόσο απομακρυσμένο και απομονωμένο μέρος», τονίζει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα