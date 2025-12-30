Πεσκόφ: Δεν δίνουμε στοιχεία για την ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν

Έκθεση του Ινστιτούτου Μελέτης Πολέμου αμφισβητεί τα στοιχεία της Μόσχας για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν - Ο ρωσικός στρατός ξέρει πότε και πώς θα απαντήσει, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου