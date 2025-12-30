Πεσκόφ: Δεν δίνουμε στοιχεία για την ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν
Πεσκόφ: Δεν δίνουμε στοιχεία για την ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Πούτιν
Έκθεση του Ινστιτούτου Μελέτης Πολέμου αμφισβητεί τα στοιχεία της Μόσχας για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν - Ο ρωσικός στρατός ξέρει πότε και πώς θα απαντήσει, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση με drones σε κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή Νοβγκορόντ θα σκληρύνει τη στάση της Ρωσίας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, αρνήθηκε να δηλώσει πού βρισκόταν ο Πούτιν την ώρα της επίθεσης, λέγοντας ότι υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων τέτοιες λεπτομέρειες δε θα πρέπει να γίνονται δημοσίως γνωστές.
Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε τις ρωσικές κατηγορίες ως «ακόμα μια σειρά ψεμάτων» με στόχο να δικαιολογηθούν οι επιθέσεις σε βάρος της Ουκρανίας και την παράταση του πολέμου.
«Αυτή η τρομοκρατική ενέργεια έχει στόχο την κατάρρευση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης» τόνισε από την πλευρά του ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. «Η διπλωματική συνέπεια θα είναι να σκληρύνει η διαπραγματευτική θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας». Ο ρωσικός στρατός, δήλωσε ο ίδιος, γνωρίζει πώς και πότε να απαντήσει.
«Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ζελένσκι προσπαθεί να το αψηφήσει αυτό και πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, που πηγαίνουν με τα νερά του καθεστώτος του Κιέβου, αρχίζουν να διαδίδουν την ιδέα ότι αυτό δε συνέβη» δήλωσε ο Πεσκόφ. «Είναι ένας απολύτως παράλογος ισχυρισμός»
