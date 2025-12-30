Μελέτη αμφισβητεί την «επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»: Τα στοιχεία δεν συνάδουν με τα πρότυπα των Ουκρανών σε προηγούμενα πλήγματα
Ερευνητές του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW) εξέτασαν τα στοιχεία που κοινοποίησε ο Λαβρόφ, τα πρότυπα προηγούμενων ουκρανικών πληγμάτων μέσα στη Ρωσία και αναφορές από τοπικά ανεξάρτητα μέσα
Η χθεσινή πληροφορία που μοιράστηκε ο Σεργκέι Λαβρόφ περί «επίθεσης του Κιέβου στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ», προκάλεσε έκπληξη και αμφιβολίες τόσο για την εγκυρότητά της όσο και για το χρονικό σημείο στο οποίο επέλεξε η Μόσχα να την δημοσιοποιήσει, ενώ είχαν προηγηθεί μερικές ώρες πριν, οι νέες συνομιλίες Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, μετά το τέλος των οποίων αμφότεροι έκαναν λόγο για σημαντικά βήματα που έχουν γίνει προς την επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία.
Το θέμα της αναφερόμενης επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν (για το οποίο το Κρεμλίνο έχει ήδη απειλήσει με απάντηση), έγινε αντικείμενο μελέτης από ερευνητές του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα πως «οι συνθήκες αυτής της φερόμενης επίθεσης δεν συνάδουν με το πρότυπο των στοιχείων που παρατηρούνται όταν οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις μέσα στη Ρωσία.
Στην ανάλυση που δημοσιεύει, το Ινστιτούτο αναφέρει χαρακτηριστικά πως «το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε επίθεση μεγάλης εμβέλειας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιφέρεια Νόβγκοροντ στις 29 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ουκρανικές δυνάμεις εκτόξευσαν τη νύχτα της 28ης προς 29η Δεκεμβρίου συνολικά 91 drones με στόχο την προεδρική κατοικία, αναφερόμενος προφανώς στο συγκρότημα στο Βαλντάι. Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν όλα τα drones και ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές, καταδικάζοντας την –κατά τον ίδιο– επίθεση και δηλώνοντας ότι η Ρωσία θα «αναθεωρήσει» τη διαπραγματευτική της στάση. Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, κατά την οποία, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, ο Ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για την καταγγελλόμενη επίθεση και τον προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα «επανεξετάσει» τη στάση της στις ειρηνευτικές συμφωνίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δημοσιοποιήσει επίσημη απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας, αν και Αμερικανοί αξιωματούχοι –μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο Τραμπ– επιβεβαίωσαν ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε και ότι ο Πούτιν προέβαλε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς».
Στο κρίσιμο σημείο, σε αυτό του συμπεράσματος που καταλήγουν οι ερευνητές του Ινστιτούτου και πώς το αιτιολογούν, η έκθεση σημειώνει: «Ωστόσο, οι συνθήκες της φερόμενης επίθεσης δεν συνάδουν με τα πρότυπα που έχουν παρατηρηθεί σε επιβεβαιωμένα ουκρανικά πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους. Σε προηγούμενες περιπτώσεις, αντίστοιχες επιθέσεις συνοδεύονταν από οπτικό υλικό σε ανοιχτές πηγές, όπως βίντεο αεράμυνας, εκρήξεις, πυρκαγιές ή δηλώσεις τοπικών αρχών που απέδιδαν ζημιές σε «συντρίμμια» καταρριφθέντων drones. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα τέτοιο στοιχείο ούτε έχουν υπάρξει σχετικές αναφορές από τοπικά ή περιφερειακά μέσα κοντά στην κατοικία του Πούτιν. Επιπλέον, οι δηλώσεις Λαβρόφ έρχονται σε αντίφαση με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, το οποίο έκανε λόγο για κατάρριψη 47 ουκρανικών drones στην περιφέρεια Νόβγκοροντ το ίδιο χρονικό διάστημα, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την αξιοπιστία του ισχυρισμού. Σημειώνεται ότι προηγούμενα ουκρανικά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους της περιοχής είχαν αφήσει σαφή ίχνη και αποδείξεις».
Επιπλέον, το Ινστιτούτο στηρίζει το συμπέρασμά του, παρουσιάζοντας τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε ανεξάρτητο ρωσικό μέτρο για τον ισχυρισμό του Λαβρόφ: «Αμφισβήτηση προκάλεσε και έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Sota, σύμφωνα με την οποία κάτοικοι του Βαλντάι δεν άκουσαν καμία δραστηριότητα αεράμυνας τη συγκεκριμένη νύχτα, παρότι –εάν πράγματι είχαν εκτοξευθεί δεκάδες drones– θα απαιτούνταν εκτεταμένες επιχειρήσεις αναχαίτισής τους. Το μέσο επισήμανε ότι drones από τα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας θα έπρεπε να διασχίσουν βαριά προστατευμένο εναέριο χώρο, με εγκαταστάσεις στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων και πολλαπλά συστήματα αεράμυνας. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Radio Free Europe/Radio Liberty, η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των συστημάτων αεράμυνας που προστατεύουν το Βαλντάι από το 2022 έως το 2025».
Σημειώνεται πως ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί επίθεσης και προειδοποίησε ότι η Μόσχα ενδέχεται να χρησιμοποιήσει την υπόθεση ως πρόσχημα για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου και κυβερνητικών κτιρίων. Αντίστοιχοι στόχοι έχουν ήδη πληγεί στο παρελθόν, ενώ η Ρωσία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας, με έμφαση στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές ενόψει του χειμώνα 2025-2026.
Παράλληλα, με βάση την έκθεση του ISW, το Κρεμλίνο φέρεται να αξιοποιεί το περιστατικό για να σκληρύνει τη στάση του στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, η ρωσική πλευρά απέρριψε το πλαίσιο ειρηνευτικών προτάσεων ΗΠΑ–Ουκρανίας, κάνοντας λόγο για «παράθυρα διαφυγής» από ουκρανικές υποχρεώσεις και απορρίπτοντας την ιδέα κατάπαυσης του πυρός. Η τακτική αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με αναλυτές, στη γενικότερη προσπάθεια της Μόσχας να καθυστερήσει τις συνομιλίες, διατηρώντας την πολεμική πίεση.
