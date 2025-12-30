Ακυρώσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων της Eurostar λόγω προβλημάτων στη σήραγγα της Μάγχης
Σταδιακά ξεκίνησε η αποκατάσταση των δρομολογίων  μετά τις  16.00, ώρα Ελλάδας - Σύμφωνα με την εταιρεία η αιτία ήταν βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης της σήραγγας, καθώς και ακινητοποιημένος συρμός -

Δρομολόγια της Eurostar από και προς το Λονδίνο μέσω της Μάγχης ακυρώθηκαν, ενώ, σε άλλα υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, λόγω προβλήματος στην παροχή ηλεκτροδότησης στη σήραγγα, ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ειδικότερα, η εταιρεία ανέφερε ότι ένα «πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης» καθώς και ένα «τεχνικό πρόβλημα σε ένα τρένο Le Shuttle» επηρέαζαν σημαντικά τα δρομολόγια. Η Getlink, διαχειρίστρια εταιρεία της σήραγγας της Μάγχης, είπε πως ξεκίνησε μια  «σταδιακή επανέναρξη» της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη σήραγγα της Μάγχης από τις 15:00 ώρα Γαλλίας (16:00 Ελλάδας), δήλωσε σε νεότερη ενημέρωση εκπρόσωπος της εταιρείας μετά την ανακοίνωση της Eurostar για αναστολή των δρομολογίων λόγω των τεχνικών προβλημάτων.

«Συνιστούμε θερμά σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία. Παρακαλούμε αποφύγετε να μεταβείτε στον σταθμό, εκτός εάν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα» τόνισε η Eurostar νωρίτερα σε ανακοίνωσή της.

Δείτε φωτογραφίες από τον συνωστισμό στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σεν Πάνκρας στο Λονδίνο:

Τρένα της Eurostar από το Λονδίνο εξυπηρετούν το Παρίσι, τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ και το πάρκο Disneyland στο Παρίσι.

Η διακοπή σημειώθηκε σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους διεθνείς σιδηροδρομικούς διαδρόμους της Ευρώπης στο αποκορύφωμα της χειμερινής ταξιδιωτικής περιόδου.


