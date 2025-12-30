Ακυρώσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων της Eurostar λόγω προβλημάτων στη σήραγγα της Μάγχης

Σταδιακά ξεκίνησε η αποκατάσταση των δρομολογίων μετά τις 16.00, ώρα Ελλάδας - Σύμφωνα με την εταιρεία η αιτία ήταν βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης της σήραγγας, καθώς και ακινητοποιημένος συρμός -