Ζελένσκι στο Fox News: «Χωρίς τις ΗΠΑ δεν μπορούμε να νικήσουμε, δεν εμπιστεύομαι τον Πούτιν»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δηλώνει ότι η αμερικανική στήριξη είναι καθοριστική για την έκβαση του πολέμου, ζητά μακροχρόνιες εγγυήσεις ασφάλειας και χαρακτηρίζει παραγωγική τη συνάντησή του με τον Τραμπ