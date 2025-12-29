Ινδονησία: 16 νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε οίκο ευγηρίας
Πολλά από τα ηλικιωμένα θύματα βρέθηκαν στα δωμάτιά τους, αφού η φωτιά ξέσπασε την ώρα που κοιμόντουσαν
Πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη νήσο Κελέβη της Ινδονησίας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκαέξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι τρεις, ενημέρωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.
«Έχουμε 16 νεκρούς και τρεις (τραυματίες) που υπέστησαν εγκαύματα», συνόψισε ο Τζίμι Ροτινσούλου αναφερόμενος στην τραγωδία που εκτυλίχτηκε χθες Κυριακή το βράδυ στη Μανάντο.
Πολλά από τα θύματα βρέθηκαν στα δωμάτιά τους, διευκρίνισε. «Ήταν βράδυ, έτσι πιθανόν πολλοί ηλικιωμένοι αναπαύονταν» όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, εξήγησε.
Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα 12 ανθρώπους σώους, τους μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, σημείωσε ακόμη ο Τζίμι Ροτινσούλου.
Οι θανατηφόρες πυρκαγιές δεν είναι σπάνιες στην Ινδονησία, αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας με πάνω από 17.000 νησιά.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πυρκαγιά σε επταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Τζακάρτα άφησε πίσω 22 νεκρούς.
Το 2023, τουλάχιστον 12 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου.
Peristiwa memilukan terjadi di Kota Manado pada Minggu (28/12/2025) malam.— SINDOnews (@SINDOnews) December 29, 2025
Belasan lansia tewas saat Panti Werdha Damai Manado terbak*r hebat.
Jenazah korban baru bisa dievakuasi setelah api dipadamkan oleh petugas.
Informasi diperoleh, api dengan cepat membesar dan melahap… pic.twitter.com/EApfy8BOuP
Kebakaran hebat melanda Panti Werdha Damai di kawasan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, pada Minggu malam (28/12/2025).— Pikiran Rakyat (@pikiran_rakyat) December 29, 2025
Musibah ini memakan korban jiwa sebanyak 16 orang penghuni lansia. Api dilaporkan muncul sekitar pukul 21.00 Wita dan merambat dengan sangat cepat,… pic.twitter.com/qYMf4tyGyB
