Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι Ευρωπαίοι διεξάγουν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον του Ιράν, δηλώνει ο Πεζεσκιάν

Θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα μας, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος
Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι Ευρωπαίοι διεξάγουν «ολοκληρωτικό πόλεμο» εναντίον του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα, πάνω από έξι μήνες μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια.
«Κατά τη γνώμη μου, βρισκόμαστε σε ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης, θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα μας» δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Φέτος τον Ιούνιο, Ισραήλ και Ιράν ενεπλάκησαν σε έναν πόλεμο 12 ημερών, που ξέσπασε μετά τον πρωτοφανή βομβαρδισμό από το Ισραήλ στόχων στην ιρανική επικράτεια, κυρίως πυρηνικών εγκαταστάσεων. Στη διάρκεια αυτού του πολέμου διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν και οι ΗΠΑ. Σε αντίποινα η Τεχεράνη εκτόξευσε drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.
Πάνω από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν ως αποτέλεσμα των ισραηλινών και αμερικανικών βομβαρδισμών, σύμφωνα με τις ιρανικές Αρχές.
Ο πόλεμος του Ιουνίου έβαλε τέλος σε διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιο Ουάσινγκτον και Τεχεράνη σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Η Τεχεράνη κατηγορεί επίσης τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία ότι ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε σχέση με το πυρηνικό της πρόγραμμα.
«Αυτός ο πόλεμος είναι χειρότερος από αυτόν που εξαπέλυσε εναντίον μας το Ιράκ. Με μια πιο προσεκτική ματιά, είναι πολύ πιο περίπλοκος και δύσκολος» δήλωσε ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στον καταστροφικό πόλεμο Ιράν-Ιράκ (1980-1988), που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.
