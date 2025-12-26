Το Ιράν ακινητοποίησε δεξαμενόπλοιο υπό ξένη σημαία και συνέλαβε τα μέλη του πληρώματός του, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Δεξαμενόπλοιο Πετρέλαιο Πλήρωμα

Το Ιράν ακινητοποίησε δεξαμενόπλοιο υπό ξένη σημαία και συνέλαβε τα μέλη του πληρώματός του, δείτε βίντεο

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη κοντά στο νησί Κεσμ στον Κόλπο - Σύμφωνα με την Τεχεράνη το πλοίο μετέφερε 4 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου πετρελαίου

Το Ιράν ακινητοποίησε δεξαμενόπλοιο υπό ξένη σημαία και συνέλαβε τα μέλη του πληρώματός του, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη «σύλληψη» ενός δεξαμενόπλοιου υπό ξένη σημαία που φέρεται να μετέφερε 4 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου πετρελαίου προχώρησαν οι αρχές του Ιράν.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη η επιχείρηση ακινητοποίησης του δεξαμενόπλοιου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη κοντά στο νησί Κεσμ στον Κόλπο.

Αν και οι αρχές του Ιράν δεν κατονόμασαν το σκάφος ούτε έδωσαν άλλα στοιχεία για τη σημαία του πλοίου, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα του δεξαμενόπλοιου.



Κατά την ανακοίνωση των Ιρανών, έχουν συλληφθεί τα 16 μέλη του πληρώματος - όλοι αλλοδαποί - που κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα.

Το Ιράν, το οποίο έχει από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων στον κόσμο λόγω των υψηλών επιδοτήσεων και της πτώσης της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος, δίνει μάχη για να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων που διεξάγεται από ξηράς προς γειτονικές χώρες και από θαλάσσης προς αραβικές χώρες του Κόλπου.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης