Το Ιράν ακινητοποίησε δεξαμενόπλοιο υπό ξένη σημαία και συνέλαβε τα μέλη του πληρώματός του, δείτε βίντεο
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη κοντά στο νησί Κεσμ στον Κόλπο - Σύμφωνα με την Τεχεράνη το πλοίο μετέφερε 4 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου πετρελαίου
Στη «σύλληψη» ενός δεξαμενόπλοιου υπό ξένη σημαία που φέρεται να μετέφερε 4 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου πετρελαίου προχώρησαν οι αρχές του Ιράν.
Σύμφωνα με την Τεχεράνη η επιχείρηση ακινητοποίησης του δεξαμενόπλοιου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη κοντά στο νησί Κεσμ στον Κόλπο.
Αν και οι αρχές του Ιράν δεν κατονόμασαν το σκάφος ούτε έδωσαν άλλα στοιχεία για τη σημαία του πλοίου, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα του δεξαμενόπλοιου.
Κατά την ανακοίνωση των Ιρανών, έχουν συλληφθεί τα 16 μέλη του πληρώματος - όλοι αλλοδαποί - που κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα.
Το Ιράν, το οποίο έχει από τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων στον κόσμο λόγω των υψηλών επιδοτήσεων και της πτώσης της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος, δίνει μάχη για να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο καυσίμων που διεξάγεται από ξηράς προς γειτονικές χώρες και από θαλάσσης προς αραβικές χώρες του Κόλπου.
Iran has just seized an oil tanker and kidnapped the crew of over a dozen men in the Persian Gulf. Piracy on the open seas. pic.twitter.com/vscAjcFeH3— Ian Miles Cheong (@ianmiles) December 26, 2025
