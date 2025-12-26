Kommersant: O Πούτιν επιμένει για όλο το Ντονμπάς αλλά σκέφτεται ανταλλαγή άλλων εδαφών που κατέχει η Ρωσία στην Ουκρανία

Ο Πούτιν δήλωσε στις 19 Δεκεμβρίου ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές των όρων που έθεσε το 2024: η Ουκρανία να αποσυρθεί από τις περιφέρειες του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και το Κίεβο να αποκηρύξει επισήμως τον στόχο του για ένταξη στο ΝΑΤΟ