Kommersant: O Πούτιν επιμένει για όλο το Ντονμπάς αλλά σκέφτεται ανταλλαγή άλλων εδαφών που κατέχει η Ρωσία στην Ουκρανία
Ο Πούτιν δήλωσε στις 19 Δεκεμβρίου ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές των όρων που έθεσε το 2024: η Ουκρανία να αποσυρθεί από τις περιφέρειες του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και το Κίεβο να αποκηρύξει επισήμως τον στόχο του για ένταξη στο ΝΑΤΟ
Ανοικτός σε ανταλλαγή κάποιων εδαφών που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία επιμένοντας στο ότι επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς εμφανίστηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε κορυφαίους επιχειρηματίες της Ρωσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant.
Ο Αντρέι Κολεσνίκοφ, ο αρμόδιος συντάκτης της Kommersant για το Κρεμλίνο, ανέφερε ότι ο Πούτιν ενημέρωσε κορυφαίους επιχειρηματίες για τις λεπτομέρειες του σχεδίου σε συνάντηση που έγινε αργά το βράδυ στο Κρεμλίνο στις 24 Δεκεμβρίου.
«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η ρωσική πλευρά συνεχίζει να είναι έτοιμη να κάνει τις παραχωρήσεις που εκείνος έκανε στο Άνκορατζ. Με άλλα λόγια, το "Ντονμπάς είναι δικό μας"», αναφέρεται στο δημοσίευμα της Kommersant, μιας από τις κορυφαίες εφημερίδες της Ρωσίας.
Στην ουσία, ο Πούτιν επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς αλλά εκτός αυτής της περιοχής «δεν αποκλείεται μια μερική ανταλλαγή εδαφών από τη ρωσική πλευρά», έγραψε ο Κολεσνίκοφ.
Η Ρωσία ελέγχει το σύνολο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε το 2014, περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, και τμήματα των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, του Μικολάιφ και του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις.
Ο Πούτιν δήλωσε στις 19 Δεκεμβρίου πως πιστεύει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές των όρων που έθεσε το 2024: η Ουκρανία να αποσυρθεί από τις περιφέρειες του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και το Κίεβο να αποκηρύξει επισήμως τον στόχο του για ένταξη στο ΝΑΤΟ.
Σύμφωνα με την Kommersant, ο Πούτιν στη διάρκεια της συνάντησής του με επιχειρηματίες αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη. Ο Πούτιν, σύμφωνα με την Kommersant, δήλωσε ότι συζητείται κοινή ρωσοαμερικανική διοίκηση του πυρηνικού σταθμού
