Ο Τζέι Ντι Βανς γυμνάστηκε με Αμερικανούς ΟΥΚάδες: «Νιώθω σαν να με πάτησε τρένο»
Navy SEAL Τζέι Ντι Βανς Πολεμικό Ναυτικό

H 90λεπτη προπόνηση περιλάμβανε τρέξιμο στην άμμο, αναρριχήσεις με σχοινιά και ασκήσεις μεταφοράς κορμών - Δείτε φωτογραφίες

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, συμμετείχε τη Δευτέρα σε εντατική προπόνηση διάρκειας 90 λεπτών μαζί με στελέχη των Navy SEALs, σε παραλία της Καλιφόρνιας, στο πλαίσιο επίσκεψής του σε στρατιωτική βάση.

Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε στη Naval Amphibious Base Coronado και περιλάμβανε τρέξιμο στην άμμο, αναρριχήσεις με σχοινιά και ασκήσεις μεταφοράς κορμών, δραστηριότητες που αποτελούν βασικό μέρος της φυσικής εκπαίδευσης των επίλεκτων μονάδων.

Ο Βανς, βετεράνος των Πεζοναυτών, ανέφερε ότι οι «βατραχάνθρωποι» φρόντισαν να μην τον πιέσουν υπερβολικά, ωστόσο η εμπειρία αποδείχθηκε εξαντλητική. Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X έγραψε: «Μόλις τελείωσα προπόνηση με τους Navy SEALs για 90 λεπτά. Με πήγαν χαλαρά αλλά και πάλι νιώθω σαν να με χτύπησε τρένο».

Στην ίδια ανάρτηση, ο αντιπρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ, σημειώνοντας: «Είμαι απίστευτα ευγνώμων σε όλους τους πολεμιστές μας που μας κρατούν ασφαλείς και διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα σε ολόκληρο τον κόσμο».



Οι Navy SEALs είναι οι επίλεκτες ειδικές δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και θεωρούνται από τις πλέον απαιτητικές και αυστηρά εκπαιδευμένες μονάδες παγκοσμίως. Η βάση στο Κορονάντο είναι γνωστή ως το κέντρο διεξαγωγής της βασικής εκπαίδευσης Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S), η οποία περιλαμβάνει την περιβόητη «Hell Week» (Διαβολοβδομάδα).

Η συγκεκριμένη φάση εκπαίδευσης έχει αποκτήσει σχεδόν θρυλική φήμη λόγω της σωματικής και ψυχικής καταπόνησης που επιβάλλει στους υποψήφιους, με εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι μόλις το 20% των συμμετεχόντων καταφέρνει να την ολοκληρώσει επιτυχώς.


