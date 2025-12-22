Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στην Ολλανδία, τουλάχιστον εννιά τραυματίες: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με πληροφορίες τρεις από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, συνελήφθη η οδηγός
Εννέα άτομα τραυματίστηκαν, τρία σοβαρά, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 56χρονη έπεσε πάνω σε πλήθος στο χωριό Νάνσπιτ στο Γκέλντερλαντ της Ολλανδίας, κατά τη διάρκεια εορταστικής παρέλασης.
Όπως αναφέρει το dutchnews, οι πολίτες είχαν βγει για να παρακολουθήσουν μια πομπή φορτηγών στολισμένων με φώτα, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.
«Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι πάνω και γύρω από τον κυκλικό κόμβο και κατά μήκος του δρόμου», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. «Το αυτοκίνητο φαίνεται να ήρθε από έναν παράδρομο και διέσχισε διαγώνια τον κυκλικό κόμβο μέσα από το πλήθος, χτύπησε σε έναν φράχτη και κατέληξε σε ένα χωράφι», πρόσθεσε.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ στο σημείο έσπευσε και ελικόπτερο για να γίνει αεροδιακομιδή.
Η αστυνομία αναφέρει ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να ήταν σκόπιμο, αλλά η έρευνά της συνεχίζεται.
Emergency Services still in action after a car drove into the crowd in Nunspeet, Netherlands — 10 injured, 3 in serious condition. #lichtjesparade pic.twitter.com/tbB1JU7fdw— Apple Tree (@LonelyAppleTree) December 22, 2025
Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη.
Hollanda’nın Nunspeet kasabasında bir aracın etkinlik alanındaki kalabalığa girmesi sonucu en az dokuz kişi yaralandı. Polis, ilk bulgulara göre olayda kasıt şüphesi bulunmadığını açıkladı. pic.twitter.com/FARXjUOIw5— Hollanda Haberleri (@turkinfo) December 22, 2025
«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους»«Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και τις οικογένειές τους», δήλωσε από την πλευρά του ο Ρομπ Γέτεν, ο οποίος είναι έτοιμος να γίνει ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας. Ο 38χρονος Γέτεν εξέφρασε επίσης «απεριόριστη ευγνωμοσύνη και μεγάλο σεβασμό στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που κάνουν ό,τι μπορούν για να παράσχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα».
