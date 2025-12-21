«Ναυτική πειρατεία» καταγγέλλει η Βενεζουέλα μετά την κατάσχεση δεύτερου δεξαμενόπλοιου από τις ΗΠΑ

Η Ουάσιγκτον επικαλείται καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, ενώ η κυβέρνηση Νικολάς Μαδούρο μιλά για «απαγωγή πλοίου»





Στις αρχές της εβδομάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την επιβολή «πλήρους αποκλεισμού» των υφιστάμενων αμερικανικές κυρώσεις πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που πλέουν προς ή από τη Βενεζουέλα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεμήνυσε εξάλλου σε συνεντεύξεις του, όπως αυτή στο Politico που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, πως «δεν αποκλείει» πόλεμο με την πετρελαιοπαραγωγική χώρα της Λατινικής Αμερικής που κυβερνά ο σοσιαλιστής ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο, μαύρο πρόβατο της Ουάσιγκτον.







Η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ ανακοίνωσε χθες μέσω X την αναχαίτιση τα ξημερώματα «από την ακτοφυλακή, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολέμου», δεξαμενόπλοιου το οποίο «είχε ελλιμενιστεί για τελευταία φορά στη Βενεζουέλα». Συνόδευσε το μήνυμα με «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο, διάρκειας οκτώ λεπτών, τραβηγμένο με κάμερα θερμικής απεικόνισης από τον αέρα, στο οποίο διακρίνεται ελικόπτερο να πετά σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από τη γέφυρα και να κατεβάζει στρατιώτη.



Δεν επιβάλλονταν κυρώσεις στο σκάφος «Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να καταδιώκουν την παράνομη ροή πετρελαίου στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις και χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτείται η ναρκωτρομοκρατία στην περιοχή», διεμήνυσε η κ. Νόεμ.



Το υπουργείο της δημοσιοποίησε το όνομα του δεξαμενόπλοιου, αναφέροντας πως επρόκειτο για το Centuries, που κατηγόρησε πως «μετέφερε πετρέλαιο στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις των ΗΠΑ».



Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εταιρείας TankerTrackers, το πλοίο υπό παναμαϊκή σημαία ήταν φορτωμένο 1,8 εκατ. βαρέλια αργού που παρέλαβε από λιμάνι της Βενεζουέλας για λογαριασμό εταιρείας της Κίνας. Το Centuries, συμπλήρωσε η πηγή αυτή, δεν μοιάζει να περιλαμβάνεται στη μαύρη λίστα φυσικών και νομικών προσώπων που υφίστανται κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.



Κατά την ίδια, το σκάφος έπλεε υπό «ψευδή σημαία» και είναι «μέρος του σκιώδους στόλου της Βενεζουέλας για το λαθρεμπόριο κλεμμένου πετρελαίου και τη χρηματοδότηση του ναρκωτρομοκρατικού καθεστώτος του Μαδούρο».



Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν τη 10η Δεκεμβρίου στην κατάσχεση πρώτου δεξαμενόπλοιου, του Skipper, ανοικτά της Βενεζουέλας. Ο πρόεδρος Μαδούρο χαρακτήρισε την ενέργεια «ναυτική πειρατεία».



Το Καράκας επέμεινε χθες πως «αυτές οι ενέργειες δεν θα μείνουν ατιμώρητες», υποσχόμενο να προχωρήσει σε κινήσεις που θεωρεί απαραίτητες, συμπεριλαμβανομένης «της καταγγελίας τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε άλλους πολυμερείς οργανισμούς και στις κυβερνήσεις του κόσμου».



Η Βενεζουέλα, που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιό της από το 2019, είναι αναγκασμένη να κάνει πωλήσεις στη μαύρη αγορά, σε πολύ χαμηλές τιμές. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της έχει προορισμό την Κίνα.



Η κυβέρνηση Μαδούρο, υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ δικαιολογώντας τον «αποκλεισμό» και επαναλαμβάνοντας κατηγορίες που διατυπώνει συχνά, χρησιμοποιεί το πετρέλαιο για να χρηματοδοτεί «τη ναρκωτρομοκρατία, την εμπορία ανθρώπων, φόνους και απαγωγές».



Διαβεβαίωσε εξάλλου αυτή την εβδομάδα πως η Βενεζουέλα «έκλεψε» πετρέλαιο και γη που «ανήκαν» στις ΗΠΑ, χωρίς να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό, που μοιάζει να αναφέρεται στην εθνικοποίηση της βιομηχανίας του πετρελαίου στη χώρα τα χρόνια του 1970 και την επιβολή της υποχρέωσης στις μεγάλες ξένες πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα να εντάσσονται σε κοινοπραξίες υπό τον έλεγχο της PdVSA.



Οι ΗΠΑ άρχισαν να αναπτύσσουν από το καλοκαίρι και ενισχύουν συνεχώς έκτοτε αρμάδα και άλλα στοιχεία των ενόπλων δυνάμεών τους με εντυπωσιακή ισχύ πυρός σε μικρή απόσταση από τη Βενεζουέλα - και, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα που κατά τον αμερικανικό στρατό μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.



Τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς αυτούς, χωρίς η Ουάσιγκτον να έχει παρουσιάσει ποτέ την παραμικρή απόδειξη πως τα σκάφη που έβαλε στο στόχαστρο εμπλέκονταν σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.



Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος επισείει εδώ κι εβδομάδες την απειλή χερσαίων επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα.



Στο περιθώριο συνόδου της Mercosur στο Φος ντο Ιγκουασού, στη Βραζιλία, ο πρόεδρος Λούλα προειδοποίησε εναντίον επαπειλούμενης «ανθρωπιστικής καταστροφής» σε περίπτωση πολέμου ΗΠΑ-Βενεζουέλας, ενώ απεναντίας ο ομόλογός του της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι χαιρέτισε την αμερικανική «πίεση».