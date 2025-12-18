Νυχτερινό μπλόκο αγροτών στις Βρυξέλλες: Πάνω από 100 τρακτέρ απέκλεισαν τη λεωφόρο μπροστά από την Κομισιόν, δείτε βίντεο
Αιφνιδιαστική κάθοδος των αγροτών το βράδυ της Τετάρτης – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ελικόπτερα και αύρες στο κέντρο της πόλης

Σε νυχτερινό σκηνικό έντασης εξελίχθηκε η κινητοποίηση των αγροτών στις Βρυξέλλες, όταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα περισσότερα από 100 τρακτέρ απέκλεισαν τη λεωφόρο Rue de la Loi, μπροστά από τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αιφνιδιάζοντας τις Αρχές.

Η κινητοποίηση σημειώθηκε αιφνιδιαστικά, καθώς σύμφωνα με όσα μετέδιδαν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, η άφιξη των αγροτών στην πρωτεύουσα του Βελγίου αναμενόταν για τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Ωστόσο, λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα, πομπή με περισσότερα από 100 τρακτέρ διέσχισε τη λεωφόρο Rue de la Loi, τον κεντρικό οδικό άξονα που περνά μπροστά από τα κτίρια της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Νυχτερινό πανδαιμόνιο στις Βρυξέλλες, αγρότες έκλεισαν τη λεωφόρο μπροστά από την Κομισιον


Η κυκλοφορία στη Rue de la Loi διακόπηκε, με τον δρόμο να «κόβεται» ουσιαστικά στα δύο, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες αντιδρομήσεις σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την παρουσία των τρακτέρ και να αποσυμφορήσουν την περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος των αγροτών είχε ως τόπο συνάντησης την πλατεία Λουξεμβούργου.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή ελικοπτέρων και αύρων, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση και να διατηρηθεί ο έλεγχος γύρω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά κτίρια. Η παρουσία των τρακτέρ στο κέντρο των Βρυξελλών προκάλεσε κυκλοφοριακή ασφυξία και έντονη κινητικότητα των Αρχών, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις βελγικές αρχές ασφαλείας.
